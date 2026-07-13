Condiciona Irán reapertura del estrecho de Ormuz al cese de presencia de EEUU

Las acciones estadounidenses en esa estratégica vía marítima podría desencadenar nuevos acontecimientos con repercusiones sobre los mercados mundiales de petróleo y gas

Las tensiones en esa zona aumentaron desde el inicio del enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Israel e Irán. (Foto: PL)

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este lunes que la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo dependerá del cese de la injerencia militar estadounidense y del respeto a la soberanía de los Estados ribereños sobre sus aguas territoriales.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo militar advirtió que la continuidad de las acciones estadounidenses en esa estratégica vía marítima podría desencadenar nuevos acontecimientos con repercusiones sobre los mercados mundiales de petróleo y gas.

La Guardia Revolucionaria informó además que atacó este lunes instalaciones e infraestructura militar estadounidense en la zona de Juffair, en Bahréin, en respuesta a los recientes bombardeos de Washington contra territorio iraní.

Añadió que sus fuerzas también golpearon un radar de defensa aérea de largo alcance FBS en Omán y otro sistema utilizado para detectar objetivos marítimos.

La escalada se produjo después de un intercambio de ataques entre Washington y Teherán durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, tras lo cual la Guardia Revolucionaria anunció el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo hasta nuevo aviso.

Las tensiones en esa zona aumentaron desde el inicio del enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Israel e Irán.

Washington y Teherán firmaron en junio un memorando de entendimiento que incluía un alto el fuego, tras una mediación de Qatar y Pakistán, como paso previo a un acuerdo definitivo.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin de la tregua en medio de una nueva escalada de las hostilidades.