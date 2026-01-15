EEUU: iniciativa para frenar a Trump murió en el Senado

La resolución que limitaría los poderes de guerra de Trump fue anulado en una votación que se decidió por solo una papeleta de diferencia y luego de fuertes presiones del mandatario

El voto de desempate (51-50) fue el del vicepresidente JD Vance (en su condición de presidente de la Cámara Alta).

«El Senado nos ignoró», afirmó la activista Medea Benjamin tras ser desestimada en esa cámara del Congreso de Estados Unidos una resolución para detener la guerra del presidente Donald Trump contra Venezuela.

El proyecto de resolución que limitaría los poderes de guerra de Trump fue anulado en una votación que se decidió por solo una papeleta de diferencia y luego de fuertes presiones de Trump contra cinco republicanos que en un inicio habían apoyado la propuesta demócrata y de los cuales finalmente dos cambiaron de opinión.

En un post en la red social X, la cofundadora de la organización pacifista CODEPINK, subrayó que el voto de desempate (51-50) fue el del vicepresidente JD Vance (en su condición de presidente de la Cámara Alta)

Recordó Benjamin que «el 70 por ciento de los estadounidenses se opone a la intervención militar estadounidense, pero el Senado nos ignoró. Seguimos luchando. ¡Fuera de Venezuela! ¡Acabemos con la Doctrina Monroe!».

El pasado 8 de enero se realizó un sufragio que permitió impulsar la resolución para que se llevara a debate y a una votación conclusiva, pero los senadores Josh Hawley de Missouri y Todd Young de Indiana modificaron su parecer.

El ataque del sábado 3 de enero culminó con meses de amenazas de una incursión terrestre y máxima presión contra el Gobierno de Caracas en medio de una campaña y un despliegue militar sin precedentes en el Caribe con el pretexto del combate al narcotráfico.

La campaña militar dejó un saldo de más de un centenar de muertos y decenas de embarcaciones hundidas.

La Operación Resolución Absoluta ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos concluyó con el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, la primera dama y diputada Cilia Flores.

Ambos fueron extraídos violentamente y trasladados a Nueva York, donde esperan un juicio por un caso fabricado, según algunos críticos y expertos.