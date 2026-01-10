EEUU: Masivas marchas en ciudades rechazan política de Trump y violencia del ICE

La manifestación en Minneapolis fue una de las cientos de protestas previstas para el fin de semana en ciudades y poblados de toda la nación norteamericana

Miles de personas marcharon en Minneapolis. (Foto: AP)

Miles de personas marcharon en Minneapolis en la cuarta fecha de protestas luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a una mujer en esa ciudad y otro hirió de bala a dos personas en Portland, Oregón, mientras líderes de Minnesota instaban a los manifestantes a mantener la paz “para no caer en la trampa de Trump”, que busca el “caos”.

La manifestación en Minneapolis fue una de cientos de protestas previstas para el fin de semana en ciudades y poblados de todo el país. Se produjo en una ciudad nerviosa desde el asesinato de Renee Good, cometido el jueves por un agente del ICE durante una redada.

“Todos vivimos con miedo en este momento”, dijo Meghan Moore, madre de dos hijos de Minneapolis que se unió a la protesta el sábado. “El ICE crea un ambiente donde nadie se siente seguro y eso es inaceptable”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, enfatizó que, aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, quienes causen daños a la propiedad o pongan en peligro a otros serán arrestados. Criticó a “agitadores que intentan incitar a grandes multitudes” y alertó de que “eso es lo que Donald Trump quiere”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se hizo eco del llamado a la paz. “Trump envió a miles de agentes federales armados a nuestro estado, y les tomó solo un día matar a alguien”, publicó Walz en las redes sociales. “Ahora no quiere nada más que ver que el caos distrae de esa horrenda acción. No le den lo que quiere”.

Tanto el presidente Trump como su secretaria de Seguridad, Christi Noem, han intentado justificar los tiroteos protagonizados por agentes del ICE, pero se han encontrado con un fuerte repudio de grandes sectores de la sociedad estadounidenses y el rechazo de congresistas de varios estados.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el despliegue de agentes de migración en las Ciudades Gemelas es la mayor operación migratoria de la historia. El Gobierno de Trump ha afirmado que ambos tiroteos fueron actos de autodefensa contra conductores que ‘convirtieron en arma’ sus vehículos para atacar a los agentes.

Este sábado, miles de manifestantes, incluidos niños, desafiaron las temperaturas bajo cero y una ligera capa de nieve, llevando carteles hechos a mano que decían frases como “¡Fuera el ICE de Minnesota!” y “El ICE se derrite en Minnesota”.

Indivisible, una organización social creada para resistir al gobierno de Trump informó que hay cientos de protestas programadas en Texas, Kansas, Nuevo México, Ohio, Florida y otros estados. Este sábado también se reportaron protestas en Nueva York y Washington.

En Minneapolis, una coalición de grupos por los derechos de los migrantes convocó a una marcha en Powderhorn Park, un gran espacio verde próximo al lugar donde Renee Good, de 37 años, fue abatida por un agente federal en un vecindario residencial el miércoles.

Las protestas celebradas hasta el momento en el vecindario han sido pacíficas, en contraste con la violencia registrada en Minneapolis tras el asesinato de George Floyd en 2020 a manos de la policía.

La Casa Blanca ha enviado a miles de agentes federales a Minnesota en el marco de una nueva y amplia ofensiva vinculada con la migración.

