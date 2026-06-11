El despertar del coppelia (+fotos)

Con una mejor imagen y confort reabrió sus puertas la emblemática heladería espirituana, gracias a la negociación cooperada entre una mipyme local y la Unidad Empresarial de Base de Gastronomía a la que se subordina dicha unidad

El personal de servicio es en su mayoría joven. (Fotos: Rosa Blanco/Escambray)

La reapertura de la heladería coppelia, en la cabecera provincial, marca una nueva etapa de servicio en la emblemática unidad, tras el inicio de una negociación cooperada entre una mipyme local y la Unidad Empresarial de Base Complejo Mar y Cielo, del sector de la Gastronomía en Sancti Spíritus.

Fundada en 1986, como parte de las celebraciones nacionales por el 26 de Julio en la provincia, la unidad ha enfrentado buenos y malos tiempos, al punto de que en los últimos años estuvo prácticamente inactiva debido a la inestabilidad en el suministro de helado y otros insumos; pero el pasado 3 de junio volvió a prestar servicios, en saludo al cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro y en el contexto del aniversario 512 de la fundación de la villa del Espíritu Santo.

Dulces de varios tipos pueden adquirirse en el coppelia espirituano.

Carlos Manuel Abrahán Cabrera, representante de la mipyme, explicó a Escambray que se trata de asegurar estabilidad en la oferta, con un servicio que, por el momento, funciona de martes a domingo, entre las diez de la mañana y las diez de la noche, lo cual es posible tras la instalación de un kit de baterías y paneles solares que garantiza la energía y permite mantener funcionando las neveras.

Previo a la reapertura, el coppelia fue sometido a una reparación que incluyó la pintura en la totalidad de las áreas, el arreglo de los baños, la jardinería, el cambio de luminarias y equipos de frío por otros más eficientes, así como la instalación de neveras en el área de sodeo y en almacenes.

Distintos tipos de sabores de helados se combinan en la emblemática instalación.

Hasta el momento, se ofertan cinco sabores de helado: chocolate, vainilla, fresa, mango y mantecado, los cuales se obtienen a través de una mipyme productora de alimentos radicada en la vecina provincia de Ciego de Ávila. Se trata de un producto de buena calidad que se expende a 125 pesos la bola o en tinas de cuatro litros para el que lo desee adquirir en ese formato.

Los visitantes pueden acompañar el helado con dulces como marquesitas, capuchinos, panetelas o patas de cabra, elaborados por un trabajador por cuenta propia.

Por ahora, se utiliza solo uno de los dos salones de la unidad, que cuenta con una capacidad para 70 personas, pero la mipyme a cargo de la heladería tiene perspectivas de activar el otro con nuevas ofertas, entre ellas varios tipos de café, dulces y sándwiches, además del helado que es el producto líder de la unidad, pero para ello deben incrementar la capacidad de generación eléctrica en aras de hacer uso de distintos equipos destinados a la elaboración.

La heladería espirituana fue fundada en 1986, como parte de las celebraciones nacionales por el 26 de Julio en la provincia.

El personal que hoy se encarga de los servicios es, en su mayoría, joven, pero hay un grupo con experiencia en el centro; todos, de manera general, recibieron una capacitación teórico-práctica antes del reinicio de las actividades.

La dirección de la mipyme asegura que se combinan las formas de pago, en efectivo o por transferencia, aunque algunos clientes refieren que en determinados horarios no les fue aceptado el pago por la vía electrónica.