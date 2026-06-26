Mipyme espirituana REO&A: apuesta por la energía renovable (+fotos)

Esta mipyme pretende poner en funcionamiento una estación de carga solar para vehículos eléctricos y garantizar, además, el resto de sus actividades comerciales

La mipyme espirituana pretende poner en funcionamiento una estación de carga solar con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

La mipyme espirituana REO&A S.R.L., especializada en reparación y mantenimiento de vehículos automotores, pretende poner en funcionamiento una estación de carga solar para prestar servicio a estatales y privados.

El emprendimiento, radicado en el consejo popular Chambelón, de la ciudad de Sancti Spíritus, aplicó para un financiamiento de cambio de matriz energética convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba.

REO&A es la única entidad del centro de Cuba avalada para prestar servicio de garantía y mantenimiento a los vehículos que comercializan dos de las principales importadoras de autos del país.

“Nosotros aplicamos desde principios de este año a una convocatoria del PNUD para poder adquirir la tecnología que demanda una solinera o estación de carga solar. Es una inversión muy grande y el servicio no tendrá precios muy altos”, comentó a Escambray Edelkys Sánchez Gómez, al frente de Control y Fiscalización de la entidad.

En las condiciones actuales del país, el transporte eléctrico parece la solución más inmediata. Los ecomóviles o carritos amarillos, como se conocen popularmente en nuestra provincia, constituyen ahora mismo la base de la transportación pública, pero no cuentan aún con respaldo de fuentes de energía renovables para cargar sus baterías.

La empresa comercializa partes y piezas de vehículos automotores.

“Los ecomóviles, las motorinas particulares y hasta algunos autos eléctricos, que ya son más frecuentes en el territorio, podrían disponer en nuestro establecimiento de una posibilidad de carga. También tenemos la intención de beneficiar con esa electricidad a los hogares más cercanos”, aseguró Sánchez Gómez.

En estos momentos REO&A tiene el único taller del centro del país que presta servicios de garantía y mantenimiento a los vehículos que venden las empresas BDC ONE y FINAUTOS, principales importadores y comercializadores de automóviles en territorio nacional.

La mipyme, que aún tiene parte de sus locales en construcción, contará con una planta de fregado, talleres, sistemas de diagnóstico integral de los equipos automotores, una tienda de piezas y lubricantes y servicio de cafetería.

Sumando la estación de carga solar, pendiente del financiamiento del PNUD, la empresa podría generar más de 30 empleos y capacidades para responder a gran parte de la demanda del territorio en lo que a reparación y mantenimiento de vehículos se refiere.

Los socios de REO&A coinciden en la necesidad de hacer más viables los trámites y mantener el negocio sobre la base de la legalidad. “Esta empresa es hija de personas que decidieron quedarse a vivir en Cuba y emprender. Es nuestro patrimonio familiar”, concluyó la responsable de Control y Fiscalización.