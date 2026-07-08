Actores económicos de Yaguajay recibirán financiamiento para reforzar capacidades productivas

La mipyme CALYPM, cercana a la comunidad de Mayajigua, constituye un referente en el uso de los recursos endógenos. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Tres mipymes de Yaguajay figuran entre las más de 60 entidades beneficiadas en Cuba a través del proyecto de Nuevos Actores Económicos (NAE), que cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros, con apoyo de la Unión Europea en Cuba, en alianza con el Ministerio de Economía y Planificación y su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, la Cooperación Francesa en Cuba y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

CALYPM, PAMA y Panadería Carlos resultaron escogidas para recibir el respaldo financiero, que se concentra principalmente en la adquisición de recursos que fortalecen el proceso productivo en estos emprendimientos del norte espirituano.

Daysel García Bello, directora de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial, en declaraciones a Escambray, aseguró que los tres actores económicos contarán con un respaldo de aproximadamente 120 000 dólares para invertir en energías renovables, ampliar capacidades productivas y adquirir equipos tecnológicos que permitan afianzar las actividades que realizan.

De los actores que recibirán la ayuda en Yaguajay, la mipyme CALYPM, cercana a la comunidad de Mayajigua, constituye un referente en el uso de los recursos endógenos, que convierte en materiales y elementos para la construcción con un amplio surtido en el que aparecen morteros, polvo de piedra, bloques, adoquines y pinturas acrílicas.

También fue aprobada en la reciente convocatoria la mipyme PAMA, una minindustria que nació hace poco más de tres años bajo el principio de ayudar y cooperar con las ramas imprescindibles para el desarrollo de la sociedad. Hoy cuenta con una oferta de 12 renglones que incluyen mermeladas y jugos de fruta, puré de tomate, pastas de ajo, cebolla y sazones completos, todos elaborados a partir de las cosechas de vegetales, hortalizas y frutales de campesinos de la zona, de Meneses y poblados cercanos.

Por su parte, la mipyme Carlos, también de la comunidad de Mayajigua, es un emprendimiento que se dedica fundamentalmente a la elaboración de pan y aspira ampliar los surtidos con los beneficios de la cooperación.

El proyecto de Nuevos Actores Económicos tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo sostenible de Cuba a través de la creación de empleo y la activación del tejido económico local, con foco en mujeres y jóvenes.

Las acciones también se orientarán a apoyar la introducción de prácticas productivas ambientalmente sostenibles, la economía circular y el liderazgo de las mujeres y los jóvenes en su contribución a las estrategias de desarrollo municipales.

Con este apoyo se espera que puedan fortalecer el tejido empresarial en los territorios, mejorar sus capacidades y la calidad de sus productos y servicios, así como ampliar su presencia en el mercado para, de este modo, favorecer la creación de empleo y la activación del tejido económico local.