El éxito del investigador radica en la socialización de sus resultados científicos

Asegura el doctor en Ciencias Luis Orlando Alba Gómez, profesor consultante e investigador de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, quien ha entregado más de cinco décadas a la docencia e investigación científica en las Ciencias Agropecuarias

A lo largo de su carrera el profe Alba ha escrito ocho libros y trabajado en 28 investigaciones publicadas en revistas de alto impacto. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

Desde hace más de 50 años el doctor en Ciencias Luis Orlando Alba Gómez ha entregado su vida a la docencia e investigación científica de alto impacto en el área de las Ciencias Agropecuarias; un camino que llevó a este villaclareño devenido espirituano hasta la Universidad de Sancti Spíritus, centro formativo en el que figura como profesor consultante por su valiosa experiencia.

“Me gradué en medicina veterinaria en 1964 en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV). Fue allí donde comencé de inmediato mi camino como docente y me incliné hacia la investigación; de hecho, comencé a investigar cuando muy pocos profesores lo hacían”, asegura el profe Alba, como todos lo conocen.

Impartió todas las asignaturas de su área formativa, pero se especializó en todo lo relacionado con la reproducción, donde se ha enmarcado la mayor parte de sus investigaciones.

“Gran parte de mis investigaciones han estado vinculadas a la mejora genética dentro de la reproducción animal, entre las que destacan la utilización de los árboles para proteger a los rumiantes del estrés por el calor propio de Cuba y otras zonas tropicales, pues esto puede afectar negativamente a los individuos de esta especie”, precisa.

En 1976 el profe Alba obtuvo su doctorado en Ciencias Veterinarias en la entonces Checoslovaquia y solo unos años después se estrenó como jefe de departamento del área de reproducción y genética de la UCLV y, más tarde, vicedecano de investigación y posgrado en esa casa de altos estudios.

Pero, no fue hasta 1990 cuando llegó a la villa del Yayabo para sumarse como docente a la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, donde se desempeña como profesor consultante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“A lo largo de mi carrera he trabajo en 28 investigaciones publicadas en revistas de alto impacto a nivel nacional e internacional, además, de participar como tutor en cientos de investigaciones y trabajos de diploma, maestría y doctorados”, añade.

Por su naturaleza inquieta y pasión desbordante hacia la investigación quiso dar nuevos pasos y se aventuró a las publicaciones editoriales, un nuevo reto que trajo la publicación de ocho libros especializados en la interpretación estadística para investigadores y en el mejoramiento genético de los rumiantes.

“Siempre me gustó mucho escribir y decidí lanzarme a ello en un momento en que aún no existía la digitalización, por eso me sirvieron mucho mis habilidades como mecanógrafo y me aventuré en una faceta que me ha dado mucha satisfacción”, refiere.

Es importante añadir la incursión del profesor Alba en el sector empresarial y de los servicios, pues, gracias a sus conocimientos,fue parte del Centro de Inseminación Artificial de Villa Clara.

“Para un investigador es muy importante que se socialicen sus resultados, es en ese momento cuando uno ve los frutos del trabajo; pero, también, es fundamental ser muy altruista y no buscar conocimientos a título personal, sino sobre la base de compartirlos y ayudar a otros que, también, transitan este camino”, concluye emocionado al evocar casi 60 años de su fecunda vida.