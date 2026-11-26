Cuando la Campaña de Alfabetización llamó a la juventud cubana, Manuel Ascunce Domenech no lo pensó dos veces. En marzo de 1961 solicitó su incorporación a las Brigadas Conrado Benítez y, con apenas 16 años, se fue a las montañas de Trinidad para escribir la hazaña de un país

La cama en la que durmió el joven brigadista es una de las reliquias que resguarda la casa-museo dedicada a la memoria de los dos mártires. (Fotos: Yara Aróstica)

En la memoria de Cuba, 1961 no es solo un año, sino un fulgor. Fue el tiempo en que miles de muchachos, casi niños aún, dejaron las ciudades y se internaron en los montes con un uniforme, una cartilla y un farol para enseñar a leer a quienes nunca habían tenido esa oportunidad.

Pedro Lantigua Ortega, campesino y combatiente del Escambray adentro, aprendió los primeros trazos de la mano de Manuel Ascunce Domenech, el joven que encontró en la alfabetización su manera de servir a los demás.

Tenía 16 años cuando llegó a la finca Palmarito, en Limones Cantero, con su mochila, su cartilla y un farol que apenas alcanzaba para dos rostros. Venía de la ciudad, de un hogar confortable y amoroso, pero en la casa de Pedro y Mariana encontró el calor de una familia.

Pedro lo recibió en su bohío como se recibe a un hijo. Le ofreció un lugar para dormir y la única mesa de la casa. Era un hombre de manos anchas, acostumbrado al machete y a la tierra, pero frente al lápiz se volvía torpe, casi niño. Manuel se sentaba a su lado y le enseñaba las letras sin apuro. No le importaba que la “a” saliera temblando ni que la “o” se cerrara tres veces.

Aprendía despacio, pero no se rendía. Mariana, su esposa, miraba desde la cocina cómo aquellos dos hombres —uno casi un muchacho; el otro con la piel curtida por el sol— inclinaban la cabeza sobre el mismo papel. Los niños se asomaban a la mesa y repetían las vocales sin entender todavía que su padre era uno de los protagonistas de la Campaña de Alfabetización en Cuba.

Esta hermosa complicidad de la familia ha sido registrada en testimonios y varias referencias históricas, como el libro en formato digital Pedro Lantigua, campesino, combatiente y mártir, del investigador trinitario José Fidel Pereira Perera.

“A Manolito le gustaba mucho la compañía de los niños, jugaba con los de la casa, correteaba por el campo, conversaba sobre la obra de la Revolución; aprendía a identificar las aves por su canto, las costumbres del campo y las interioridades del cultivo del café”, expone en el referido texto.

Aunque lejos de su madre, el joven brigadista recibía el cariño de toda la familia. “Mariana le profesaba un cuidado especial por muchas razones: estar lejos de sus padres, por sus recurrentes enfermedades, amabilidad, respeto, cariño que sentía por la familia y el total desinterés que mostraba por los bienes materiales. Manolito destinaba el dinero que le entregaban para comprarles golosinas a los niños”, cita Pereira Perera.

Pedro Lantigua pagó con su vida el «crimen» de apoyar a la Revolución.

La noche del 26 de noviembre de 1961, un grupo de hombres armados irrumpió en la finca. Llegaron haciéndose pasar por milicianos, pero pronto quedó claro que eran bandidos. Buscaban al alfabetizador. Pedro Lantigua intentó protegerlo, presentándolo como un familiar, pero Manuel no permitió que nadie más pagara por él. Se identificó ante los intrusos como el maestro, sin temblor en la voz, sin dar un paso atrás.

El testimonio escrito de Jacinto Lantigua, hijo de Pedro, el 25 de septiembre de 2024, y que pertenece al archivo personal del autor, evoca los hechos.

“Se oye el ladrido de los perros y sale mi papá y manipula el M-52, pero al salir al portal trasero de la casa un grupo de bandidos vestido de verde olivo le dicen: “Pedro no dispares somos tus compañeros”, y como él era práctico de la milicia no desconfió y bajó el fusil (…). Sale mi mamá, también Pedrito y Manuel. Cuando los bandidos lo ven con el traje de brigadista, uno, que al parecer era el jefe, dijo: Conque tú eres el maestro de la casa; en ese momento mi mamá, para protegerlo dijo: No, ese es mi hijo, entonces fue cuando Manuel dijo: No, yo soy el maestro”.

Manuel Ascunce Domenech no vaciló en identificarse como el maestro de Limones Cantero. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Aquellas palabras sellaron su destino. Se llevaron a Manuel y a Pedro, los golpearon y, al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados colgados de un árbol. Manuel tenía el cuerpo marcado por muchas heridas. Pedro había muerto defendiéndose. Los dos habían intentado proteger la dignidad de un pueblo que estaba aprendiendo a leer su propio nombre.

Veintiséis días después, Cuba proclamaba que era Territorio Libre de Analfabetismo. Pedro no llegó a verlo. Manuel, tampoco. Pero en el bohío de Palmarito quedó una cartilla abierta sobre la mesa, y en ella, con letra de hombre que aprende de adulto, la historia de un país que decidió escribir su destino.