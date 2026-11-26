Manuel Ascunce Domenech fue asesinado junto a su alumno Pedro Lantigua, el 26 de noviembre de 1961, en el Escambray espirituano, donde fungía como alfabetizador

Ascunce y Lantigua viven en la memoria del pueblo cubano.

Con apenas 16 años, Manuel Ascunce Domenech se sumó a la Campaña de la Alfabetización que llevaría a cada lugar de Cuba la luz de la enseñanza. A Limones Cantero, territorio trinitario, llegó para enseñar a los campesinos de la zona.

Faltaba menos de un mes para concluir el Año de la Educación y en la serranía del Escambray el joven brigadista entregaba su sabiduría a los necesitados. En la zona, ya operaban bandas contrarrevolucionarias y el maestro se negó a dejar su labor; había que concluir con la encomienda de Fidel.

El 26 de noviembre de 1961 la tarde y la noche en Limones Cantero se tornó triste. Un grupo de bandidos, vestidos de milicianos, irrumpieron en la casa de Pedro Lantigua, el alumno de Manuel.

“Ellos dijeron: ‘¡Hola, Pedro!’, como si lo conocieran bien, y cuando el campesino les apuntó con el arma, dijeron: ‘¡Eh!, ¿vas a matar tus compañeros?’. (…) Cuando estuvieron juntos le arrebataron el arma y le dijeron que fuera con ellos. A Manolo le preguntaron si era brigadista y yo les dije que él también era hijo mío, pero Manolo se les encaró y les respondió: ‘Yo soy el maestro”, confesó Mariana, esposa de Pedro, días más tarde, ante un equipo de prensa.

Aquel 26 de noviembre, hace 65 años, la noticia se deslizó por el país como fuego sobre pólvora: “Alzados contrarrevolucionarios han matado a otro brigadista, casi un niño, en la zona del Escambray. Dicen que lo ahorcaron con alambre de púas”, así corrió el rumor que, fatalmente, resultó ser verdadero. La milicia había encontrado los dos cuerpos martirizados y colgados de un árbol a cierta distancia de la casa de los Lantigua-Viñas.

Al dar por concluida la Campaña de la Alfabetización, en la histórica Plaza de la Revolución de La Habana, el entonces ministro de ese sector, Armando Hart Dávalos, declaró a los maestros asesinados héroes eternos y guías para las nuevas generaciones.

Cada año, el lugar que se refugia entre el verdor de las plantas resurge como homenaje a los educadores cubanos. Ante la memoria de Manuel Ascunce y Pedro Lantigua, miles de jóvenes que se forman como pedagogos se comprometen a seguir llevando a todos los rincones de la isla la luz de la enseñanza.