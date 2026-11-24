A 65 años de un vil asesinato, Escambray evoca la figura del campesino que acogió en su hogar al joven alfabetizador y junto a él murió

El campesino Pedro Lantigua recibe, junto a su maestro Manuel Ascunce, el homenaje perenne de los cubanos.

Cuando se pregunta: ¿quién era Pedro Lantigua?, la mayoría de las personas solo atinan a decir que era el campesino que se estaba alfabetizando con Manuel Ascunce Domenech. A todas luces, es una visión muy sesgada de la realidad.

Pedro José Lantigua Ortega nació en una humilde casa de yagua, techo de guano y piso de tierra, en Casilda, Trinidad, el 27 de abril del año 1919. Perdió a sus padres a corta edad.

Tuvo una infancia desdichada que le dejó huellas imborrables para toda la vida. Nació arropado por la pobreza y ello le valió la más severa marginación social.

Comenzó la escuela tardíamente y debió abandonarla sin aprender a leer ni escribir. La necesidad le obligó a vender botellas y frutas, trabajar en hortalizas, hacer mandados y llevar recados.

Así inicia su doloroso andar para sobrevivir. No contó con juguetes ni fiestas. Pero las adversidades le permiten descubrir las cadenas que lo ataban a la sociedad en que le tocó vivir; era uno de los tantos condenados de la tierra y no se resignó a tal condición. Bien al contrario, se propuso alcanzar un futuro donde pudiera imperar la justicia.

TRABAJADOR CONSAGRADO

Al arribar a la adolescencia, Pedro enrumba sus pasos hasta la finca cafetalera de una tía en Limones Cantero; poco tiempo después, se emplea en otra cercana que también poseía ganado vacuno.

Ya cuenta con independencia económica, es dueño de su destino, solo le acompaña su fuerza de trabajo para hacer realidad sus propósitos de justicia social.

En el año 1936 ingresa a trabajar en la nivelación del terraplén de la futura carretera de Topes de Collantes. La faena era brutal, tenía que dar mandarria durante ocho horas, no podía mejorar de puesto porque era analfabeto. Se da cuenta de las trampas que le había tendido la cacareada república burguesa.

Sin lamentos, orienta sus pasos hacia la finca cafetalera de su hermano Andrés en El Naranjal, próximo a Topes de Collantes. Allí, Cupido entra en su vida y se une consensualmente con la cuñada de su hermano, que le da el primer hijo. Asume con responsabilidad la construcción de un rancho en la propia finca; tiempo después, la incompatibilidad ideológica provoca la ruptura, pero no transige en sus ideas, nunca lo hizo.

El tenaz Pedro no se amilana, se emplea en otras fincas cercanas, después decide trasladarse para Trinidad. Las secuelas del desempleo lo maltratan. En 1942 regresa a trabajar a Limones Cantero, conoce al gran amor de su vida: Mariana de la Viña Naranjo y pasa a residir en la casa de sus suegros.

Pedro Lantigua Ortega tuvo una historia digna de ser reconocida en mayor medida por las actuales generaciones de revolucionarios.

En su constante búsqueda para vencer apremios económicos, regresa a Trinidad y se repite la historia del desempleo y de los trabajos intermitentes. Regresa para las obras del Sanatorio de Topes en 1944; el salario era bajo, pero le permitía no hundirse más en la pobreza. Entonces, llega a su fin el gobierno de Batista y, con ello, se interrumpe las obras.

Tal parece que las adversidades aparecían como un reto para hacer realidad sus propósitos. Sin pensarlo mucho, retorna para la finca de Andrés. Allí trabaja sin descanso, pero la economía no levanta por los bajos precios del café.

Una vez más vuelve a la depauperada Trinidad y logra emplearse en las colonias del Valle de los Ingenios, donde recibe un jornal miserable.

Sin perder la fe, busca alternativas más viables y duraderas; esta vez la suerte le acompaña y logra que el dueño de la finca El Clavel, de la colonia Magua, le preste media caballería de tierra que no cultivaba. También hace carbón para acrecentar los ingresos económicos.

Con la premura que demandaba el momento, construyó un bohío y comenzó a labrar la tierra para garantizar la alimentación de su familia. Después de llevar una vida azarosa, encuentra la estabilidad que necesitaba y se mantiene allí durante 11 años.

BAJO LA INFLUENCIA DE LOS COMUNISTAS TRINITARIOS

A raíz de la interacción con los combativos obreros agrícolas, más la influencia que recibe de la labor proselitista de los comunistas trinitarios, su pensamiento revolucionario se radicaliza.

Admiraba la consagración de los comunistas a la causa proletaria y su ideología, en lo particular, creía en la lucha armada, como la inició Fidel después del cuartelazo del 10 de marzo.

Se alinea junto a los obreros en sus justas demandas ante los patrones, participa en huelgas que rinden sus dividendos. Comprende que la unidad de acción de los trabajadores, es la única vía para derrotar a los mujalistas y las extorsiones de los patronos. Con la fuerza que blinda la unidad, se imponen ante el pago obligatorio de la cuota sindical y logran la retribución del diferencial azucarero.

Participa en una gran concentración de trabajadores agrícolas a raíz de la última visita de Jesús Menéndez a Trinidad; allí reciben precisas orientaciones para hacer valer sus derechos.

CONSPIRADOR CLANDESTINO

Cuando aparecen las primeras guerrillas en el Escambray, Pedro se identifica con las mismas y comienza su colaboración como práctico; era habitual que brindara alimentos a guerrilleros que llegaban a su casa, a veces los guiaba hasta los distintos campamentos rebeldes, hacía postas de vigilancia para controlar el movimiento de los enemigos.

Recepcionaba en su casa alimentos, medicinas, ropas y botas, que luego conducía para las guerrillas y, además, hacía sus aportes personales. A instancias de los comunistas locales, se unió a un grupo de obreros que trabajaban voluntariamente en determinadas parcelas de tierra para la producción de alimentos con destino a los rebeldes.

Se subordinó al Directorio, específicamente, al capitán Joaquín Milanés Olivers, el Magnífico, que operaba en Limones Cantero, zona muy conocida por él.

Su actividad conspirativa fue denunciada a las autoridades y lo toman preso junto con un inseparable amigo; en el Cuartel de Trinidad se liaron a los puños con los guardias y pudieron escapar tras una estampida. En varias ocasiones trataron de capturarlos, pero lograba escabullirse entre los cañaverales.

MILICIANO, COMBATIENTE Y MÁRTIR

Poco después del triunfo de la Revolución, abandona la finca El Clavel y se radica en Trinidad. La destacada labor realizada durante la lucha insurreccional fue reconocida al ser invitado de honor, por el Movimiento 26 de Julio, a la concentración campesina que se ejecutó el 26 de julio de 1959, en La Habana.

Fue fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR), recibe la preparación militar correspondiente. Cuando la CIA siembra de bandidos el Escambray, se alistó como práctico y combatiente de fila, permaneció durante todas las operaciones conocidas, como la Primera Limpia del Escambray. En el mes de abril fue acuartelado a raíz del ataque mercenario por Playa Girón.

De regreso al hogar, consigue colocarse como granjero en la finca Palmarito. Ya había comenzado la Campaña de Alfabetización, dos brigadistas estuvieron en su casa antes de llegar Manuel Ascunce, Manolito, que se integra como uno más de la familia.

El árbol del que fueron colgados Pedro y Manuel se conserva en Limones Cantero.

La fatídica noche del 26 de noviembre de 1961, un grupo de terroristas vestidos de milicianos se presentan en su casa, logran engañarlo y desarmarlo; a empujones se lo llevan a junto con Manolito, ambos se resisten y enfrentan la jauría humana, la superioridad numérica los somete. Son vejados, golpeados salvajemente y punzados sus cuerpos por disímiles lugares, ya moribundos, son arrastrados y colgados sus cuerpos.

Pedro fue un incansable trabajador que buscaba alternativas antes las adversidades. Se forjó con un profundo pensamiento revolucionario, trabajó por la unidad de los trabajadores azucareros, combatió contra la patronal y los mujalistas, desafió a las autoridades batistianas, colaboró, en profundidad, con los rebeldes, fue miliciano, práctico y combatiente contra los grupos terroristas aupados por la CIA. Por estas, y muchas más razones, no fue solo el humilde alumno de Manuel.

El recuerdo de aquella trágica noche pervive en el alma de Cuba.

Autor: José Fidel Pereira Perera