María Elvira Salazar critica la política migratoria de Trump

A dos meses de las elecciones la congresista republicana dijo que los mismos hispanos que ayudaron a Trump a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy

La representante estadounidense María Elvira Salazar (republicana por Florida) habla durante una conferencia de prensa. (Foto: Reuters)

La congresista republicana María Elvira Salazar, estrecha aliada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quien busca la reelección en noviembre, alertó que la política migratoria del mandatario ha ido «demasiado lejos» y ha provocado que muchos latinos que votaron por él en 2024 se sientan «traicionados».

«Presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (…). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy», dijo la representante por el distrito 27 de Florida en un anuncio de campaña publicado en redes sociales.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

El mensaje, de 30 segundos y grabado frente a la Casa Blanca en inglés y español, es una advertencia sobre el impacto electoral que puede tener para el Partido Republicano uno de los principales ejes de la segunda Administración Trump, cuando faltan menos de dos meses para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

La congresista cubanoestadounidense representa un distrito de fuerte presencia latina en el corazón de Miami, que incluye la histórica Little Havana. En Florida, los hispanos representan más del 26% de la población.

Salazar citó los datos de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de julio pasado y apuntó que el 50% de los migrantes que han sido arrestados no tienen condenas ni cargos previos en su contra.

Más de 51.000 migrantes fueron arrestados ese mes por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cifra más alta durante la segunda Administración de Trump.

Por ello, la congresista republicana instó al presidente a reconsiderar sus medidas para garantizar a los migrantes «una vida digna» en Estados Unidos.

«Puede ser para la inmigración lo que (Abraham) Lincoln fue para la esclavitud y (Ronald) Reagan para el comunismo. No estoy hablando de darles la amnistía sino de darles una vida digna en esta tierra prometida», concluyó.

Pese a la advertencia, la legisladora evitó responsabilizar directamente a Trump y apuntó contra quienes lo asesoran.

«Tenga cuidado con lo que sus asesores le están diciendo sobre las políticas migratorias».

Un agente de ICE observa mientras una persona es detenida frente a una casa en Danbury, Connecticut, Estados Unidos. (Foto: Reuters)

El factor electoral

El mensaje de Salazar se produce a menos de dos meses de las elecciones de medio mandato, en las que aspira a obtener por cuarta vez consecutiva un lugar en la Cámara de Representantes.

La republicana se enfrentará al demócrata Eliott Rodriguez, también ex presentador de televisión. Analistas no partidistas creen que el distrito se inclina hacia los republicanos, aunque la contienda presenta cierto grado de competencia y los demócratas ven el escaño como una de sus oportunidades para ganar terreno en la Cámara.

La advertencia llega en un momento de desgaste de Trump en materia migratoria. Una encuesta Reuters/Ipsos de septiembre situó en el 39% la aprobación de los estadounidenses a su gestión de la inmigración, frente al 50% registrado poco después de su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.

El malestar se ha hecho visible entre votantes latinos, incluidos algunos de los que respaldaron al republicano en las presidenciales de 2024 y que, según Reuters, se muestran cada vez más frustrados con la política migratoria de la Administración.

La ofensiva migratoria de Trump incluyó inicialmente grandes operativos de agentes federales en las calles. Tras las críticas por algunas de esas acciones, el Gobierno redujo algunas de las operaciones más visibles, aunque las deportaciones se han mantenido en niveles altos.

Los demócratas y el Gobierno cuestionan a Salazar

El Partido Demócrata respondió al mensaje de Salazar y la acusó de intentar distanciarse ahora de una política migratoria que respaldó desde el Congreso.

«No caigan en sus mentiras. María Elvira Salazar ha apoyado al ICE en todo momento», señaló la cuenta «The Democrats» en X, junto a un video en el que la legisladora defendía la entrega de fondos adicionales para las agencias encargadas de aplicar la política migratoria.

En junio, Salazar votó a favor de un paquete de unos 70.000 millones de dólares para financiar al ICE y a la CBP hasta el final del mandato de Trump.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes por un estrecho margen de 214 votos contra 212 y posteriormente promulgada por el presidente.

El pronunciamiento también motivó una dura respuesta por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen tanto ICE como CBP, a través de un comunicado en el que le recordó que «le guste o no a la Congresista Salazar, los hombres y mujeres de ICE están aplicando las leyes aprobadas por el Congreso».

La agencia también reiteró que «NO habrá amnistía para los inmigrantes ilegales. Ni ahora, ni nunca» y aclaró que «lo único que Estados Unidos debería darles a los inmigrantes ilegales es un boleto de ida a casa, o un generoso cheque de 3.000 dólares para que se auto-deporten de inmediato».

(Tomado de France 24)