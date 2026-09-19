Trump y Delcy Rodríguez tendrán su primer encuentro presencial en Nueva York

La reunión de Trump con Rodríguez tendrá lugar al margen de una recepción que ofrecerá el presidente republicano, según declaró a los periodistas el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, en una llamada informativa

Foto: AFP

El presidente Donald Trump se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York el martes, según informó el viernes un alto funcionario estadunidense, en lo que será el primer encuentro presencial entre los dos líderes desde que Washington derrocó al ex presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

La reunión de Trump con Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro, tendrá lugar al margen de una recepción que ofrecerá el presidente republicano, según declaró a los periodistas el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, en una llamada informativa.

«El presidente ofrecerá una recepción a los líderes de la Asamblea General de la ONU. Allí, participará en una reunión privada con la presidentea interina de Venezuela, Rodríguez», dijo Waltz. No dio detalles sobre los temas que podrían tratar.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que gestiona todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El mes pasado, Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo energético que permitiría a Estados Unidos tomar el control parcial de las vastas reservas petrolíferas de Venezuela, apostando a que las empresas estadunidenses pueden ayudar a reactivar la maltrecha industria energética de la nación sudamericana.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se enfrenta a un creciente dilema sobre cuándo regresar a su país para recabar apoyo, en medio de la reticencia del gobierno de Trump respecto a su regreso.

Machado abandonó el país a finales del año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz, tras haber vivido prácticamente oculta desde las controvertidas elecciones de 2024. Buscó cultivar una alianza con Trump mucho antes de la destitución de Maduro. Sin embargo, desde su destitución, Trump ha expresado repetidamente su apoyo a Rodríguez.