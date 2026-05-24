Sistema deportivo espirituano cierra un curso atípico

Lo más significativo ha sido poder realizar las graduaciones en todos los niveles de enseñanza que existen en la escuela deportiva, de acuerdo con los calendarios adecuados a nivel nacional

Durante todo este tiempo los entrenamientos en la EIDE no se detuvieron. “Incluso, en los municipios estaban vinculados los profesores de los combinados deportivos.

Signado por la falta de competencias en medio de la crónica situación energética que vive el país, la EIDE Lino Salabarría Pupo cierra uno de los cursos escolares más atípicos de su historia.

Lo más significativo ha sido poder realizar las graduaciones en todos los niveles de enseñanza que existen en la escuela deportiva, de acuerdo con los calendarios adecuados a nivel nacional en un año en que el sistema competitivo suspendió todas sus convocatorias, incluidos los Juegos Escolares Nacionales.

Meritorio resulta que los 58 egresados de duodécimo grado cuenten con la posibilidad de continuar estudios universitarios en diferentes carreras, la inmensa mayoría en Cultura Física, la rama más afín. Los 168 de noveno, en tanto, transitan al preuniversitario.

“Ha sido un curso bien difícil no solo para la EIDE, sino para todo el sistema de Educación, nos planificamos para concluir como estaba estipulado por el calendario del Inder nacional, o sea el 29 de mayo. A partir del 11 de mayo comenzamos todas las pruebas ordinarias finales escritas y nos encontramos en la etapa de revalorización y los desaprobados son muy pocos, por lo que terminaremos en la fecha programada”, aseguró Magdeyvis Portal, directora de la institución.

La retención ha sido nuevamente golpeada. De los 725 estudiantes que iniciaron en septiembre, terminan poco más de 600. “La matrícula está bastante afectada, hay muchos factores, pero en medio de toda la compleja situación que vive el país, muchos no se adaptan a las condiciones de la escuela, también hay mucha desmotivación por la falta de práctica del deporte”, apuntó la directiva.

Asimismo, destacó que en ese proceso se incluyeron los estudiantes que durante los meses de febrero, marzo y parte de abril estuvieron reubicados en las escuelas más cercanas de sus municipios, debido a la crítica situación con el combustible que tiene el país. “Ya en la última semana de abril logramos que todos entraran e hicimos un intensivo en el docente para que recuperaran lo que pudieran haber perdido y así pudieron enfrentar los exámenes ordinarios”.

Durante todo este tiempo los entrenamientos en la EIDE no se detuvieron. “Incluso, en los municipios estaban vinculados los profesores de los combinados deportivos con el seguimiento desde acá con los del alto rendimiento y así mismo se mantuvieron los que vinieron desde los centros nacionales, a quienes atendimos en la EIDE y algunos en sus municipios de residencia. Ya en este último mes lo que hicimos fue ir bajando las cargas deportivas para que los atletas no perdieran la forma así de pronto y mucho más después de que se conoció la suspensión de los Juegos Escolares Nacionales”.

Como muestra de continuidad de la enseñanza en la escuela deportiva, por estos días se realizan las captaciones con vistas al próximo curso.“Con un gran esfuerzo de todos se realiza este proceso. Hay que explicar que muchos padres vienen buscando deportes específicos, como fútbol, béisbol, los cuales tienen una buena reserva en los combinados deportivos y sus categorías inferiores y para que entre un niño de décimo grado a ocupar una plaza ahí tiene que ser un talento, un pitcher que tire duro o algo así. Sí buscamos a los que quieran natación a partir de sexto grado, hockey, pesas, lucha y los deportes de combate en general, que es el grupo deportivo más afectado. Como no hay condiciones para el transporte, los interesados pueden venir a la escuela desde ahora y durante todo el mes de junio, aunque también existen reservas en los municipios que hay que evaluar y ver cómo pueden entrar porque este año tampoco hubo eventos provinciales”.

La directora de la EIDE ponderó finalmente el esfuerzo y apoyo de los padres en este contexto tan complejo: “Desde garantizar el traslado de los muchachos cuando no tuvimos transporte, hasta para la permanencia en la escuela y todo lo que hicieron para las graduaciones que prácticamente asumieron lo de las fiestas”, precisó.