Elegido nuevo primer secretario del Partido en Taguasco

En reunión del Pleno del Comité Municipal del Partido en Taguasco se aprobó el movimiento de cuadros

Aliens Eugenio Vera López se desempeñaba como miembro del Buró municipal del Partido en Cabaiguán.

El Pleno del Comité Municipal del Partido en Taguasco acordó liberar a la compañera Yanuaria Sehara Hernández de sus funciones como primera secretaria en el territorio. Sehara Hernández asumirá nuevas responsabilidades de dirección dentro de la organización partidista a otras instancias.

Para continuar impulsando el trabajo en ese municipio fue promovido el compañero Aliens Eugenio Vera López, quien se desempeñaba como miembro del Buró Municipal del Partido en Cabaiguán.

Vera López es graduado de Licenciatura en Cultura Física y Especialista en Dirección Política. Con una amplia experiencia como cuadro, fue dirigente profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas durante 12 años, organización de la que llegó a ser primer secretario en la provincia; luego fue promovido en 2019 al trabajo del Partido en el municipio de Cabaiguán, donde atendió diferentes esferas como miembro del Buró Municipal.

Estos movimientos garantizan la continuidad del proceso revolucionario desde la base y fortalecen el protagonismo de los cuadros políticos en la construcción de una sociedad más justa. De igual manera, reafirman la voluntad del Partido de continuar perfeccionando su labor a todos los niveles.

Los miembros del Pleno del Comité Municipal del Partido en Taguasco reconocieron el trabajo desempeñado por la compañera Yanuaria Sehara Hernández al frente de la organización.