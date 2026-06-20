Nuevos autos para traslado de pacientes de hemodiálisis en Trinidad

Los carros están ya en la base de esta entidad en el sur espirituano, mientras se crean las condiciones técnicas

Foto: Radio Sancti Spíritus

Diez nuevos autos eléctricos arribaron a la provincia para garantizar el traslado de los pacientes del municipio de Trinidad que reciben sus tratamientos de hemodiálisis en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, según confirmó a la prensa Omar Alberto Cardoso Hernández, director de la agencia Taxis Cuba en el territorio.

Los carros están ya en la base de esta entidad en el sur espirituano, mientras se crean las condiciones técnicas, de conjunto con la empresa eléctrica, para asegurar la carga y posterior puesta en marcha de estos vehículos, de acuerdo con Cardoso Hernández.

Asimismo, para operar los 10 autos eléctricos, personal de la UEB Taxis Cuba en el territorio recibió una capacitación especializada impartida por especialistas de la compañía productora.

Los nuevos vehículos ofrecen un mejor confort y un bajo nivel de ruido, condiciones más ideales para pacientes en tratamiento, además de cero emisiones contaminantes y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Una vez en funcionamiento, estos medios eléctricos transportarán diariamente a pacientes que reciben hemodiálisis del municipio de Trinidad.

(Con información de Radio Sancti Spíritus)