Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus celebra su aniversario 40 en Claustro Solemne

Fue una cita para celebrar el cumpleaños de esa casa de altos estudios, reconocer la obra de sus fundadores y la entrega constante de sus docentes, estudiantes y trabajadores

Durante el Claustro Solemne fueron reconocidos los docentes fundadores de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus hace 40 años. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

La Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de Sancti Spíritus celebró su aniversario 40 de fundada con un especial Claustro Solemne, donde se reconoció la inmensa obra de sus fundadores y la entrega constante de sus docentes, estudiantes y trabajadores, quienes día a día construyen los éxitos de esta casa de alto estudios.

La cita también estuvo dedicada al centenario del Comandante en Jefe de la Revolución Fidel Castro Ruz.

“Nuestros fundadores construyeron los cimientos de esta universidad con una vocación y voluntad de servicio infinitas para forjar el espíritu de consagración que hoy nos define como institución y se traduce en los excelentes resultados que defendemos como logros”, aseguró el doctor en Ciencias Juan Luis Marcelo Pentón, rector de la institución.

Doctor en Ciencias Juan Luis Marcelo Pentón, rector de la institución.

En cuatro décadas de trabajo ininterrumpido la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia ha graduado más de 20 000 profesionales de la Salud de diferentes especialidades, entre ellos 1 116 de otras nacionalidades a lo largo y ancho del orbe.

A estos suman más de 7 000 especialistas de primer grado en la formación de posgrado, 419 de segundo grado, más de 1000 profesores y más de 1 000 másteres en Ciencias, además de 35 doctores en Ciencias, 84 profesores consultantes y 140 investigadores.

Ello se traduce en la calidad de la docencia que en la UCM se defiende pues, actualmente se imparten 97 programas de formación, entre los que destacan 11 carreras universitarias, 60 programas de especialidades, seis de maestría y un programa doctoral en que se ha trabajado intensamente desde el año 2022.

En el contexto de la celebración, la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus recibió el Sello 85 Aniversario de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba. Asimismo, la Asociación Nacional de Combatientes de la República de Cuba entregó un especial reconocimiento a esta universidad por su colaboración y apoyo constantes.

“El escenario actual impone desafíos titánicos, vivimos tiempos que exigen resiliencia y una permanente actualización, pero, si hace cuarenta años aquellos pioneros que nos acompañan pudieron levantar esta obra a nosotros nos corresponde la misión sagrada de sostenerla, perfeccionarla y llevarla a nuevos horizontes de excelencia”, concluyó Marcelo Pentón.