Una feria por la belleza en su dimensión más humana (+fotos)

La Casa Frías, sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad, acogió el encuentro para conocer sobre los beneficios del uso de productos de origen natural y medicinal dirigidos al cuidado de la salud y la estética

Ana Martha Panadés

15 octubre, 2026 - 9:40am

Salud y estética han estado presentes en la expo-feria organizada por la Oficina del Conservador de Trinidad y el proyecto Botica Remedios del Cimarrón. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

En medio de la jornada Trinidad Artesanal y Creativa: Legado y Esencia, laOficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios y el proyecto Botica Remedios del Cimarrón abrazaron una hermosa iniciativa, dirigida a quienes asumen la belleza en su dimensión más humana.

Mujeres con patologías oncológicas que integran el proyecto Alas para Vivir fueron especialmente invitadas a esta actividad. Ellas, en su difícil camino de sanación física y emocional, agradecieron cada detalle con una sonrisa dibujada en el rostro.

La Casa Frías acogió la expo-feria, en la que se promovieron los beneficios del uso de productos de origen natural y medicinal dirigidos al cuidado de la salud y la estética.

Las participantes conocieron de nuevas formulaciones en las que incursiona la Botica Remedios del Cimarrón en sus líneas terapéutica y cosmética; y hasta pudieron aplicarse, de manera gratuita, productos como mascarillas faciales y capilares.

Pacientes con afecciones oncológicas que integran el proyecto Alas para vivir fueron las protagonistas de la actividad.

Para Elena Rodríguez Cadalso, licenciada en Farmacia y el alma de este emprendimiento local, los productos bio-naturales elaborados bajo estrictos principios farmacológicos constituyen una opción efectiva y económica para la población trinitaria.

De igual modo, contar entre los asistentes a la feria con mujeres sobrevivientes al cáncer constituye un símbolo de resiliencia y fe, aseguró Misleidis Rojas, responsable del proyecto Alas para Vivir en Trinidad, que a las puertas de su primer año se erige como sostén en medio del miedo y el dolor.

El 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama, una jornada para reflexionar sobre la importancia de un diagnóstico temprano, pero también para celebrar la fuerza y la esperanza de quienes, a pesar de la enfermedad, se aferran a la vida.

Mujeres sobrevivientes del cáncer agradecen este tipo de iniciativas.

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Ana Martha Panadés

Texto de Ana Martha Panadés
Reportera de Escambray. Máster en Ciencias de la Comunicación. Especializada en temas sociales.

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