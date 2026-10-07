Proyecto Sociocultural Por Trinidad, transformador e inclusivo (+fotos)

La idea bebe del legado de trinitarios de otras épocas unidos por el amor a la ciudad y el compromiso de resguardarla para que futuras generaciones reconozcan sus valores

Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray

Arropado por el amor a la ciudad y el compromiso de resguardar todos sus tesoros, nació el proyecto sociocultural Por Trinidad, una idea que, como su antecesora, aboga por la preservación de esta joya en el centro de Cuba.

La iniciativa, con un simple cambio en su escritura, se nutre del valioso legado de la Asociación Pro-Trinidad, creada en 1942, y de su fundador, el ingeniero e historiador Manuel (Manolo) Béquer Medina.

Según sostiene Lisa Robaina Acosta, gestora del proyecto, es una plataforma para promover el debate, conocimiento y desarrollo de Trinidad mediante la confluencia de expertos en tópicos de variada temática e interesados de cualquier edad.

Por Trinidad cuenta con una red de colaboradores que conecta a intelectuales de la talla de la doctora Alicia García Santana con jóvenes de profunda sensibilidad y dominio de las herramientas digitales, como el proyecto Marea y Creaciones Yami. El lugar de encuentros no pudo ser más atinado: la biblioteca pública Gustavo Izquierdo Tardío.

En la presentación, Robaina Acosta agradeció también a Víctor Daniel Echenagusía, por todo el diseño gráfico del proyecto, que tiene en los niños y adolescentes de la ciudad uno de sus públicos principales.

La Doctora Alicia García Santana se refirió al legado de Manolo Béquer.

Como cierre de lujo, Alicia García Santana resaltó la impronta de uno de los primeros historiadores de la tercera villa de Cuba. La experta en temas patrimoniales aseguró que Manolo Béquer sentó pautas a favor de la preservación de la ciudad, concientizando a personalidades de la cultura cubana sobre la importancia no solo por la conservación de las edificaciones históricas, sino por insertar la localidad en el contexto nacional.

Su aporte- subrayó, marcó un cambio en el panorama decadente heredado de fines del siglo XIX en la urbe, y más que todo, ayudó a forjar el sentimiento hacia preservación de los valores patrimoniales.