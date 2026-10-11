En Sancti Spíritus hay deseo de sembrar tabaco (+fotos)

Ya arrancó en la provincia la campaña 2026-2027. La tradición campesina marca la siembra de la postura en el surco como el inicio de la vega

La mayor parte de la cosecha se concentra en Fomento, Cabaiguán, Sancti Spíritus y Taguasco. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Por la finca de un productor destacado del municipio de Taguasco y con el compromiso de superar las 1 700 toneladas acopiadas en la cosecha precedente, comenzó la campaña tabacalera 2026-2027 en Sancti Spíritus, una de las provincias con mayor tradición de este cultivo en Cuba.

Clemente Hernández Rojas, director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco (ABT) Sancti Spíritus, comentó a la prensa que se inicia la etapa de siembra de la postura con crecimientos planificados.

“El incremento que estamos pronosticando tiene un sustento real. Contamos con los principales recursos para lograrlo y un grupo de productores con buenas experiencias. Por eso debemos llegar a las 2 000 toneladas de la hoja, unas 300 más que lo real acopiado en la campaña anterior”, aseguró Hernández Rojas.

“A pesar de la difícil situación del país —remarcó el directivo—, tenemos potencialidades a nuestro favor. Hemos recibido unos 200 sistemas de riego con paneles solares, de los cuales algunos ya están funcionando. La tracción animal se concibió desde un principio para esta temporada y se ajustaron los períodos de siembra buscando sacarle provecho al clima”.

Aunque por estos días seis territorios espirituanos se suman a la siembra del tabaco, la mayor parte se concentra en Fomento, Cabaiguán, Sancti Spíritus y Taguasco.

Precisamente, la Cooperativa de Créditos y Servicio (CCS) Juan Manuel Márquez, de este último municipio, fue elegida como sede de inicio de la etapa tabacalera. Uno de sus productores, Norge García, pretende aumentar la siembra hasta las 15 hectáreas.

“Yo llevo como seis años con el tabaco, pero sobre todo en los dos últimos he decidido crecer por los incentivos que tenemos los productores. Tuve hasta que hacer una casa de cura nueva porque sé que esta vega no me iba a caber en la que tenía”, declaró a Escambray el campesino.

La modalidad de sol en palo continúa fortaleciéndose luego de que tocara fondo a inicios de esta década y el programa de producción intensiva de la capa va marchando bien, con 30 productores en diferentes etapas.

Para Isidro Hernández Toledo, director agrícola de ABT, el rendimiento es el punto de giro en el propósito de continuar sumando toneladas.

“El año pasado tuvimos rendimientos por encima de 1 tonelada por hectárea, que es bueno, pero hubo productores que lograron más de 2 toneladas por hectárea sembrada. Hay deseo de sembrar tabaco en la provincia y los números así lo indican”.

Según el director agrícola, participarán en esta contienda 67 CCS, 15 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), 6 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), el Ejército Juvenil del Trabajo y la Agropecuaria del Ministerio del Interior en la provincia.

En el acto fueron reconocidos bases y productores destacados en la campaña precedente.

Hasta la finca sede del inicio de la campaña tabacalera llegaron las principales autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia y el municipio de Taguasco, encabezados por la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Sancti Spíritus, Deivy Pérez Martín, y Alexis Lorente Jiménez, gobernador provincial.

La jornada productiva concluyó con un pequeño acto donde se reconoció a la CCS Juan Manuel Márquez y al productor Carlos Miguel Díaz por los buenos indicadores alcanzados en la campaña anterior.