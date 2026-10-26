¿Es posible aprovechar la energía solar en días nublados?

Conceptos como el albedo y el rendimiento térmico permite optimizar la captación de luz difusa. (Foto: Facebook)

Los últimos días en Cuba han estado marcados por una densa capa de nubosidad que, sumada a los constantes fallos del sistema electroenergético nacional, ha puesto a prueba la resiliencia de miles de familias que dependen de paneles solares. Ante este escenario, la ciencia ofrece herramientas concretas para mitigar el impacto de los cielos grises y exprimir cada vatio disponible.

Conscientes de la necesidad de optimizar los sistemas solares, los expertos cubanos han publicado en plataformas digitales numerosos consejos que los propietarios de paneles solares deben seguir para hacer rendir sus equipos.

Un principio fundamental que a menudo se malinterpreta es la relación entre temperatura y rendimiento. Contrario al imaginario popular, el calor extremo no es aliado de la tecnología fotovoltaica. Las bajas temperaturas reducen el estrés térmico de las celdas, permitiéndoles operar cerca de su máxima eficiencia.

En Cuba, especialistas locales han señalado que existe un balance necesario: cuando el panel se sobrecalienta, su capacidad de generación disminuye, por lo que los meses de abril o los días invernales con sol abundante resultan más productivos que el calor abrasador de julio y agosto.

Sin embargo, el verdadero desafío llega cuando la radiación directa desaparece tras las nubes. Aunque los módulos continúan generando electricidad gracias a la luz difusa, la intensidad cae drásticamente. Estudios técnicos indican que en condiciones de cielo cubierto, la reducción en la potencia de salida puede superar el 45 por ciento, e incluso ser más severa durante episodios de lluvia.

En el contexto cubano, los datos del Instituto de Meteorología revelan una realidad persistente: de los 365 días del año, aproximadamente 167 se clasifican como nublados, mientras que solo 55 son totalmente despejados. Esto significa que la preparación para la penumbra no es una opción, sino una necesidad estratégica.

Aquí es donde entra en juego la técnica del albedo, un concepto que está ganando terreno entre los usuarios de paneles bifaciales. Estos módulos, capaces de captar radiación por ambas caras, pueden beneficiarse significativamente de un entorno reflectante. Pintar los techos de blanco actúa como un espejo que redirige la luz difusa hacia la cara posterior del panel. La literatura científica respalda esta práctica: se ha demostrado que el aumento del albedo del suelo (la reflectividad) es el segundo factor más influyente en el rendimiento de los sistemas bifaciales, incrementando el rendimiento energético anual en más de un 23 por ciento en comparación con superficies de menor reflectividad. En días grises, esa captación trasera adicional se convierte en el margen que permite mantener los equipos funcionando.

La transición energética en Cuba ya camina por esta senda. Iniciativas recientes, como la venta de kits solares en moneda nacional a través de empresas estatales en Sancti Spíritus, buscan ampliar el acceso a estas tecnologías. Asimismo, proyectos de colaboración internacional, como los paneles donados por China para garantizar servicios de telecomunicaciones, han sido diseñados para operar con autonomía incluso en ausencia de la red y durante días nublados. No obstante, el éxito de estas soluciones a nivel doméstico depende, en gran medida, del conocimiento técnico del usuario.

Mientras la climatología impone sus reglas, la diferencia entre la frustración y la autosuficiencia radica en la preparación. Entender que el invierno puede ser más productivo que el verano, que la luz difusa sigue siendo energía aprovechable y que una simple capa de pintura blanca puede marcar un antes y un después en la generación, es parte de la ciencia que hoy, más que nunca, se pone al servicio de la vida cotidiana en la isla.