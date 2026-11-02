Empresa Eléctrica trabaja para erradicar avería en línea de 110 kilovoltios en Trinidad

Brigadas de linieros recorren la línea Trinidad-Cienfuegos con el propósito de localizar la zona del fallo y darle solución en el menor tiempo posible

Después de numerosas interrupciones que comenzaron el viernes y luego de varios intentos por solucionarlas, todavía se encuentra en fallo la línea de 110 kilovoltios (kV) que alimenta a Trinidad desde Cienfuegos.

De acuerdo con informaciones de Reinaldo Montero Méndez, director del Despacho de Carga de la Empresa Eléctrica Provincial, en la mañana del viernes se produjo una avería y se recorrió la línea que quedó restablecida en horas de la noche, cuando se les dio servicio a algunos circuitos del municipio por alrededor de dos horas.

El sábado en la madrugada, explicó Reinaldo, volvió a afectarse y se restableció en horas del mediodía, después del trabajo de brigadas de Cienfuegos, las cuales lograron retirar ramas que producían dichas interrupciones; así, se logró dar servicio al hospital y, puntualmente, a algunos circuitos.

En primeras horas del domingo falló nuevamente la línea y, hasta el momento, no se ha logrado restablecerla, a pesar que las brigadas de Sancti Spíritus han estado recorriendo la red. Hay que aclarar que todas esas averías pertenecen al tramo correspondiente a territorio cienfueguero, según precisó Reinaldo.

En la noche, cuando se cerró la línea, esta continuaba en fallo, pero en ese horario resulta difícil trabajar porque es una zona de difícil acceso y desconocida para los linieros espirituanos, de modo que desde la mañana de hoy los especialistas se encuentran en el proceso de localización de la misma para definir la causa y darle solución, explicó Montero.

El funcionario detalló, además, que se encuentra afectado todo el municipio y la más compleja es la zona rural en localidades como San Pedro, Condado y Manaca Iznaga, donde se acumula más tiempo de afectaciones.

Por el bajo nivel de combustible existente se priorizó el hospital con la creación de un microsistema, pero hubo una rotura en el mismo en horas de la mañana de hoy, aunque ya se pudo habilitar el grupo electrógeno de la instalación, en tanto los restantes circuitos continúan afectados hasta que se concrete la solución definitiva.