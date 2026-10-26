En desarrollo en Beijing pleno del XX Comité Central del PCCh

La cita, que se extenderá hasta el día 29, examina cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de la disciplina interna, la lucha contra la corrupción y la mejora de los mecanismos de supervisión y construcción del Partido

La reunión tiene lugar al inicio del XV Plan Quinquenal (2026-2030). (Foto: PL)

La quinta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) comenzó este lunes en Beijing con un informe de trabajo del secretario general, Xi Jinping, ante los miembros del órgano.

Titulado «Decisión del Comité Central del Partido Comunista de China sobre varias cuestiones importantes relativas al impulso sostenido de la gobernación integral y rigurosa del Partido», el documento fue sometido a debate durante la reunión, según la agencia Xinhua.

Tal informe resume los logros y experiencias de la gobernanza integral y estricta del Partido en la nueva era, analiza la situación y las tareas de la construcción partidista para el período actual y futuro, y establece disposiciones estratégicas para su avance sostenido.

Durante una reunión previa, el Buró Político señaló que el proyecto posee una importancia práctica y orientadora a largo plazo para impulsar la construcción del Partido en la nueva era y promover la modernización china, así como la construcción de un país fuerte y la revitalización nacional.

En ese momento se subrayó que el avance sostenido de la gobernanza integral y estricta del Partido debe basarse en el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el pensamiento de la triple representatividad, la concepción científica del desarrollo y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era.

El pleno, que se extenderá hasta el día 29, examina cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de la disciplina interna, la lucha contra la corrupción y la mejora de los mecanismos de supervisión y construcción del Partido.

La reunión tiene lugar al inicio del XV Plan Quinquenal (2026-2030), período en el que China busca avanzar en la modernización socialista y consolidar las bases de su desarrollo a largo plazo.

Medios oficiales chinos señalan que mantener la gobernación integral y rigurosa del Partido constituye una condición para reforzar su capacidad de dirección, afrontar los desafíos de la nueva etapa y cumplir los objetivos nacionales.