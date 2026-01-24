En fotos: Drones iluminan el cielo de Caracas con mensajes de apoyo a Maduro y Cilia Flores

Cubadebate

24 enero, 2026 - 7:36am

Fotos: TeleSUR

En redes sociales se viralizan imágenes de shows de drones que iluminan el cielo capitalino con mensajes de apoyo al presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

Esta espectacular exhibición tecnológica exige la liberación del presidente Maduro y la primera Dama.

