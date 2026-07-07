ONU: EE.UU. no pudo impedir debate sobre el bloqueo

El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció este martes que el bloqueo estadounidense a su país mata y asfixia de manea silenciosa, “constituye un crimen despiadado, responsabilidad también de las Naciones Unidas”

Estados Unidos lleva a cabo una guerra no convencional, que se ha vuelto más cruenta y despiadada, subrayó Bruno Rodríguez. (Foto: PL)

Estados Unidos fracasó este martes en su intento de impedir el debate en la Asamblea General de la ONU sobre el bloqueo a Cuba, mientras su representante dio un discurso cargado de tergiversaciones y mentiras.

Michael Waltz, el embajador del presidente Donald Trump ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo aquí que el bloqueo es un “mito”, así calificó al mismo cerco unilateral económico, comercial y financiero que gravita hace más de seis décadas sobre el pueblo cubano tratando de asfixiarlo.

Durante su intervención y contrario a lo que planteaban otros representantes Waltz negó la existencia del “un embargo o bloqueo, como quieran llamarlo” y se preguntó cómo es posible que llegue asistencia humanitaria al país si en verdad se aplicara esa política que ha condenado por más de 30 años la comunidad internacional en este mismo escenario de la Asamblea General.

Al expresar que el bloqueo no existe, el propio embajador de Estados Unidos entró en contradicción con lo expresado por el gobierno al que representa, el cual dejó explícito en un memorando secreto del Departamento de Estado el 6 de abril de 1960 los fundamentos de esa política genocida contra la isla.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien encabeza la delegación de la isla a esta 99 sesión plenaria del 80 periodo de la Asamblea General, llamó en dos ocasiones a una cuestión de orden.

Rodríguez pidió al presidente de la sesión que “llame al decoro al señor representante permanente”. Apuntó que la Asamblea General “no es un campamento de boinas verdes” y afirmó: “Es usted un mentiroso señor Waltz”.

En otro momento, el ministro de Relaciones Exteriores interrumpió al embajador de Estados Unidos por referirse “de manera ofensiva contra mi país” y solicitó al presidente del plenario “que llame al decoro”.

Con 136 votos a favor, nueve en contra -entre ellos Estados Unidos e Israel- y 30 abstenciones, la Asamblea aceptó celebrar este martes el debate propuesto por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por sucesivos gobiernos estadounidenses sobre la nación insular.

Bruno Rodríguez: bloqueo EEUU es un crimen despiadado

El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció este martes que el bloqueo estadounidense a su país mata y asfixia de manea silenciosa, “constituye un crimen despiadado, responsabilidad también de las Naciones Unidas”.

En su discurso Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba, explicó que esta política de casi 70 años ahora se ha intensificado en los últimos siete meses, con el deterioro de la calidad de vida y el daño a la población.

Estados Unidos lleva a cabo una guerra no convencional, se ha vuelto más cruenta y despiadada, subrayó.

Ahora se suma el cerco energético equivalente a un bloque naval, un acto de guerra, que impide el acceso de suministros de combustibles a Cuba, tanto comercial o humanitario, acciones coercitivas bilaterales e incluso el acoso, “reiteradas amenazas de acciones militares desde los más altos niveles de gobierno”, remarcó.

En sus argumentos para llevar con urgencia la actual situación de Cuba al debate de ONU, Rodríguez subrayó que al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extra territorial, como el uso de sanciones secundarias que siguen el macabro plan de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la total desestabilización del país. Estas, agregó, buscan “que abran paso o fuercen la orden presidencial de una intervención militar imperialista que provocaría un baño de sangre y cuantiosas pérdidas de vidas cubanas y estadounidenses”.

Precisó que en estos meses, se ha multiplicado el daño humanitario a la población con el deterioro de la calidad de vida, la reducción de fuentes de subsistencia, la limitación a las potencialidades de desarrollo personal, familiar y social, la violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo en un acto de castigo colectivo.

Consideró que todos estos asuntos de alta importancia y urgencia merecen no solo la atención, sino el más claro pronunciamiento de las Naciones Unidas y su órgano más universal y representativo, la asamblea general. En virtud de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales y de asegurar el disfrute de los derechos humanos, alertó el canciller.

Enumeró el daño a las familias cubanas, en especial los niños y jóvenes, las madres, sienten el sufrimiento de prolongados e insoportables apagones o cortes de electricidad. Muchas veces, cuando falta la electricidad, falta también el agua potable.

«Saben de la angustia, de la falta de un medicamento para un enfermo. Los agobia la carencia de alimentos o los altos precios de artículos de primera necesidad. La tasa de mortalidad infantil de 4 por cada1000 nacidos vivos se ha incrementado a 9,9», ejemplificó.

Esto significa la muerte evitable en otras condiciones, disponiendo de equipos dispositivos y tratamientos idóneos de 1780 recién nacidos, reflexión Rodríguez al demostrar con datos que el número de personas que mueren por cáncer en el país ha aumentado significativamente. En el caso de los niños y jóvenes, la supervivencia cayó de un 85 por 100 a un 65 por 100.

“La tendencia coincide con los momentos más duros del cerco estadounidense. El bloqueo asfixia y mata de manera silenciosa”, insistió.

Para el diplomático, atender este crimen despiadado es también una responsabilidad de las Naciones Unidas.

El gobierno de Estados Unidos, y en especial su Departamento de Estado, difunden la mentira de que el bloqueo no se dirige contra el pueblo cubano, sino solamente contra el gobierno. Pregúntenle al pueblo de Cuba si sufre o no el bloqueo, se interrogó el canciller.

No se ha referido a ninguno de estos temas que yo he mencionado. No sorprende porque representa al gobierno autor de los bombardeos nucleares contra Hiroshima y Nagasaki, al responsable de decenas de intervenciones militares y el amparo de las más cruentas dictaduras militares en América Latina y otras regiones, consideró.