En fotos: Jornada de trabajo voluntario en Sancti Spíritus

Este sábado, trabajadores, jóvenes y sus dirigentes espirituanos se dedicaron a labores en la producción de alimentos, así como a la limpieza de comunidades y centros de trabajo.
Las actividades centrales se desarrollaron en la finca de la Estación Experimental de la Caña de Azúcar, ubicada en Guayos, municipio de Cabaiguán.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.