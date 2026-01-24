En fotos: Jornada de trabajo voluntario en Sancti Spíritus

Convocada por la CTC, las actividades de los movilizados estuvieron dedicadas al aniversario 87 de la organización

José F. González Curiel

24 enero, 2026 - 12:02pm

Amplia participación de trabajadores del territorio en esta jornada productiva. (Fotos: José F. González Curiel/Escambray)

Este sábado, trabajadores, jóvenes y sus dirigentes espirituanos se dedicaron a labores en la producción de alimentos, así como a la limpieza de comunidades y centros de trabajo.

Las actividades centrales se desarrollaron en la finca de la Estación Experimental de la Caña de Azúcar, ubicada en Guayos, municipio de Cabaiguán.

Parte de los movilizados limpiaron las plantaciones de fruta bomba.
Preparación de cangres de yuca para la siembra y limpieza de las plantaciones en producción.
Cortar las hojas secas del plátano es vital para la salud de la planta.
La recogida de tomates fue otra de las actividades realizadas.

RELACIONADO CON:

José F. González Curiel

Texto de José F. González Curiel
Editor Web y reportero del Periódico Escambray. Sancti Spíritus. Cuba.

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026