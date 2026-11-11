En fotos: Tostar café en Topes de Collantes

El multipremiado fotógrafo cubano Yadiel Veunes Alonso retrata las más raigales tradiciones campesinas del macizo de Guamuhaya

Topes de Collantes es también su gente, sus historias y esas tradiciones que merecen ser contadas y conservadas. (Fotos: Yadiel Veunes Alonso/ Facebook)

A Juárez lo conocí hace algunos años, en las montañas de Topes de Collantes, cuando tuve la oportunidad de fotografiarlo mientras tostaba café de la manera tradicional. Una de aquellas fotografías me regaló la alegría de recibir un premio.

Años después regresé y tuve el privilegio de reencontrarme con él. Su sencillez, sus manos curtidas por el trabajo y esa forma tan auténtica de vivir siguen siendo las mismas.

Porque Topes de Collantes no es solamente sus montañas y paisajes. También es su gente, sus historias y esas tradiciones que merecen ser contadas y conservadas.

Gracias, Juárez, por permitirme contar un pedacito de tu historia a través de mis fotografías. Y por ese café que compartimos juntos con nuestras familias.

(Tomado del perfil de Facebook de Yadiel Veunes Alonso)