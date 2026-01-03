En la Tribuna Antimperialista condena de Cuba a la agresión militar de EEUU a Venezuela

El Gobierno Revolucionario convoca al pueblo de La Habana, en representación de toda Cuba, a un acto de condena, a las 10.00 am, en la Tribuna Antimperialista José Martí

Cubadebate

3 enero, 2026 - 8:24am

En rechazo a la agresión militar imperialista yanqui contra la República Bolivariana de Venezuela, y como respaldo a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y la Fusión Popular, Militar y Policial, el Gobierno Revolucionario convoca al pueblo de La Habana, en representación de toda Cuba, a un acto de condena, a las 10.00 am, en la Tribuna Antimperialista José Martí.

Como expresara el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se trata de un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!

RELACIONADO CON:

Cubadebate

Texto de Cubadebate

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026