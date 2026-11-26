Como un encuentro entre generaciones de espirituanos calificaron los jóvenes la cita que tuvo lugar este jueves, 26 de noviembre. (Fotos: Juan Carlos Castellón/ Escambray)

En el aniversario 65 del asesinato del joven alfabetizador Manuel Ascunce Domenech y del campesino Pedro Lantigua Ortega, las máximas autoridades de la provincia de Sancti Spíritus sostuvieron un ameno intercambio con una representación de jóvenes destacados del territorio, en una jornada que conjugó la evocación de la histórica fecha con el compromiso de las nuevas generaciones.

Durante el diálogo, donde también se rindió homenaje al décimo aniversario del fallecimiento del Comandante en Jefe, los dirigentes del Partido y el Gobierno compartieron con jóvenes vinculados a varios sectores, en un espacio concebido para escuchar inquietudes y ratificar el papel protagónico de la juventud en la continuidad del proyecto social cubano.

El encuentro tuvo lugar justo cuando Cuba recuerda el horrendo crimen ocurrido el 26 de noviembre de 1961 en la finca Limones Cantero, en las montañas de Trinidad, cuando bandas contrarrevolucionarias al servicio de la CIA torturaron y asesinaron a Ascunce, de apenas 16 años, y a su alumno, el campesino Lantigua.



Niños, adolescentes y jóvenes artistas espirituanos rindieron homenaje a la efeméride.

Momento de especial significación resultó la intervención de José Fidel Pereira Perera, miembro de la Unión de Historiadores de Cuba, quien ha investigado este período del devenir nacional y aportó información a los jóvenes reunidos en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus.

José Fidel Pereira Perera escribió un libro digital sobre la vida de Pedro Lantigua.

La figura de Manuel Ascunce, quien antes de morir pronunció la frase: “¡Yo soy el maestro!”, constituye un símbolo imperecedero para los pedagogos cubanos.

En el contexto de este aniversario, jóvenes espirituanos vinculados a la formación docente recalcaron su ejemplo de valentía y vocación de servicio, a la vez que destacaron que su entrega sigue inspirando a quienes hoy asumen la tarea de educar en las actuales condiciones del país.

La cita sirvió para subrayar que la mejor manera de honrar a Ascunce y a Lantigua es mantener vivo el compromiso con la educación, la defensa de las conquistas sociales y el trabajo creador de las nuevas generaciones.

“La historia de Ascunce se multiplica en los jóvenes de hoy ─aseguró Lorena Fontela Méndez, quien se enrolará próximamente en el Servicio Militar Voluntario Femenino en la brigada de la frontera para luego matricular en la carrera de Estomatología─. Los jóvenes tienen que ser consecuentes con la historia y defender la Revolución desde cada escenario en este contexto tan complejo. No podemos permitir que ningún imperio nos arrebate los sueños”.

Por su parte, Belinda Flores Santos, presidenta provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), recalcó que Manuel es un ejemplo, una inspiración para los jóvenes de esa organización que cumplirá 56 años el próximo 6 de diciembre. Para rendirle homenaje al adolescente alfabetizador, al que calificó como héroe, las actividades por esa fecha tendrán como lema: Yo soy la FEEM.

Cómo los jóvenes se insertan en el proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales, cómo perfeccionar la labor político-ideológica con las actuales generaciones de cubanos, así como el agradecimiento a la valiosa labor de los maestros y profesores que forman a los jóvenes de hoy figuraron entre los temas abordados en un encuentro que, según Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus, deben sistematizarse con mayor frecuencia por lo enriquecedores que resultan.

Pérez Martín insistió en la necesidad de mantener vivo el interés por la historia de Cuba, asignatura de la que fue profesora durante 14 años.

“Este es el escenario que les toca a ustedes ─aseguró Pérez Martín─, un escenario complejo, como complejo fue el momento histórico que le tocó vivir a Manuel Ascunce durante la Campaña de Alfabetización”.

Sobre la trascendencia del actual contexto para los jóvenes, la primera secretaria concluyó: “Ustedes tienen la posibilidad de hacer, de construir; tienen que aprovechar todos los espacios donde son protagonistas, ya sea en la producción, en los servicios, en el estudio. Ustedes aportan, crean y defienden la Revolución en cada una de sus trincheras”.