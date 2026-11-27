Capdevila siempre sostuvo que su proceder no había sido otro que el que dictaban sus principios.

En la memoria histórica de Cuba, el 27 de noviembre de 1871 permanece imborrable como una de las páginas más oscuras del colonialismo español. Ocho estudiantes de primer año de Medicina fueron fusilados en la explanada de La Punta, en La Habana, tras un juicio sumarísimo plagado de falsedades.

Sin embargo, en medio de aquel clima de terror impuesto por el Cuerpo de Voluntarios, la figura del capitán español Federico Capdevila y Miñano emergió como un símbolo de dignidad y coraje. Su defensa incansable de la inocencia de aquellos jóvenes y su posterior ruptura pública con la institución militar que amparó el crimen, lo convirtieron en un ejemplo imperecedero de honor.

Los hechos que desencadenaron la tragedia fueron, en esencia, una farsa. Un grupo de estudiantes había sido acusado de profanar la tumba del periodista integrista Gonzalo Castañón en el cementerio de Espada. Las evidencias demostraban que se trataba de una acusación infundada, urdida para calmar los ánimos de los voluntarios, quienes exigían un castigo ejemplar.

Fue en este contexto donde Capdevila, designado defensor de oficio de los 45 estudiantes procesados, se alzó con una entereza extraordinaria. Consciente del riesgo que corría, no dudó en desmontar la farsa judicial y en señalar a los verdaderos responsables de la arbitrariedad.

Sus palabras durante el consejo de guerra resonaron con una fuerza moral que trascendió las filas del ejército colonial. “Mi obligación como español, mi sagrado deber como defensor, mi honra como caballero, mi pundonor como oficial, es proteger y amparar el inocente, y lo son mis 45 defendidos”, expresó con voz firme en abierto desafío a la turba enardecida y a los jueces que se plegaban a sus exigencias.

Capdevila no solo defendía a unos jóvenes inocentes; defendía los principios más elementales de la justicia y la equidad, que se veían pisoteados por “la fuerza, la violencia y el frenesí de un puñado de revoltosos”.

A pesar de la brillante defensa de Capdevila, la presión de los voluntarios surtió efecto. En un acto de cobardía institucional, los jueces emitieron un segundo dictamen dentro del mismo juicio y condenaron a muerte a ocho estudiantes, cinco de ellos por delitos tan absurdos como arrancar una flor o jugar con el carro de los cadáveres, y tres más elegidos al azar para completar la cuota de sangre. La ejecución se consumó esa misma tarde, a las 4:20 p.m., a pesar de que uno de los condenados, Carlos Verdugo, ni siquiera se encontraba en La Habana el día de los hechos.

El impacto de esta injusticia fue demoledor para Capdevila. Se cuenta que, al conocer la noticia del fusilamiento, quebró su espada en público como un gesto de repudio absoluto a la arbitraria condena, y renunció a continuar prestando servicios en el ejército español.

Aquel gesto, cargado de simbolismo, lo inmortalizó no solo como el defensor de los estudiantes, sino como un hombre que antepuso su conciencia y su sentido del honor a cualquier lealtad institucional.

Lejos de buscar protagonismo, Capdevila se trasladó a Sancti Spíritus, donde vivió por cerca de tres años y llevó una vida discreta. Años más tarde, en 1887, le fue entregada una espada de honor con la inscripción “Al señor Federico Capdevila, el héroe del 27/11/1871”. Al recibirla, con una modestia conmovedora, expresó que su proceder no había sido otro que el que dictaban sus principios y sugirió que el valor del obsequio se empleara en erigir un monumento a las víctimas.

Una tarja evoca la presencia del militar español en una céntrica casa de la villa del Yayabo.

Federico Capdevila falleció el 1 de agosto de 1898 en Santiago de Cuba, pero su legado de integridad y su postura en defensa de la inocencia frente a la barbarie perduran como un testimonio eterno de que el honor verdadero no entiende de banderas ni de instituciones, sino de la inquebrantable defensa de la justicia.