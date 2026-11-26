La icónica frase “Yo soy el maestro” perdura en los montes de Limones Cantero 65 años después del horrendo crimen

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Aunque las condiciones meteorológicas adversas impidieron la celebración del acto nacional previsto para este jueves, una representación de trinitarios llegó hasta la finca Palmarito, en Limones Cantero, en los intrincados parajes del Escambray, para rendir tributo al joven Manuel Ascunce Domenech y al campesino Pedro Lantigua.

Encabezados por William Rodríguez Turiño, primer secretario del Partido en el sureño territorio, y Tania Gutiérrez Fontanils, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, los participantes en el breve, pero sentido homenaje rememoraron la vida y obra del alfabetizador y su alumno, asesinados por bandas de alzados al servicio de la CIA que operaban en la región.

La casa-museo, recientemente restaurada, el lugar donde murieron ambos mártires y otros sitios de interés vinculados al hecho histórico se incluyeron en el itinerario de los visitantes, quienes constataron la calidad de las obras y el esfuerzo de los lugareños por mantener a buen resguardo el patrimonio.

Como uno de los crímenes más horrendos ocurridos durante la Campaña de Alfabetización han calificado los historiadores este pasaje de la historia que, no obstante su crueldad, no impidió la culminación exitosa de aquella epopeya cultural.