En Taguasco acciones para la defensa (+fotos)

Las principales actividades se desarrollaron en áreas de la cabecera municipal con la activación de los Consejos de Defensa de Zona

Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del CDP, respectivamente, pudieron apreciar un ejercicio para proteger a la población ante un ataque aéreo del enemigo. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El municipio de Taguasco acogió este viernes las acciones por el Día Nacional de la Defensa en la provincia de Sancti Spíritus con varios ejercicios que involucraron a todos los grupos y subgrupos de trabajo del Consejo de Defensa Municipal.

En un primer momento Aliens Vera López, presidente del Consejo de Defensa Municipal, informó a la dirección del Consejo de Defensa Provincial (CDP) la situación actual del territorio y explicó los objetivos específicos del ejercicio.

Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del CDP, respectivamente, pudieron apreciar un ejercicio para proteger a la población ante un ataque aéreo del enemigo, así como los procedimientos para clasificar y atender a los heridos.

La misión de reclutar a los combatientes resulta de vital importancia debido a que mediante ese proceder se hace efectiva la doctrina de guerra de todo el pueblo y el principio de que todo cubano tiene un arma y un lugar para defender la Patria.

Durante las prácticas se puntualizaron los mecanismos y el personal para ejecutar los avisos y el reclutamiento y los medios alternativos para su realización de manera escalonada.

Ante una invasión por vía terrestre, una de las principales acciones es limitar el acceso al municipio. Por ello, en áreas de la Autopista Nacional se mostró cómo repeler un ataque de tropas terrestres e impedir su tránsito con la colocación de obstáculos en la vía y el apoyo del fuego.

Como parte de la jornada se realizaron prácticas de tiro y se puntualizaron los planes para el paso al estado de guerra y las tareas de cada uno de los grupos y subgrupos de trabajo desde el Consejo de Defensa Provincial hasta los niveles municipal y de zona.

La producción de alimentos, la protección a la población y los medios alternativos para mantener los servicios básicos fueron otras de las cuestiones que precisó la dirección del Consejo de Defensa Provincial durante el Día Nacional de la Defensa.