En Trinidad Día Nacional de la Defensa

Acciones combativas y de preparación para la guerra de todo el pueblo se desarrollaron durante esta jornada en el sureño territorio

Con el propósito de fortalecer la preparación defensiva del territorio, una de las zonas de Trinidad fue escenario este sábado de diversos ejercicios prácticos en el Día Nacional de la Defensa, lo que demostró el alto nivel combativo de las tropas y la efectiva coordinación entre las estructuras de mando y la población

Como parte de las acciones programadas y con la participación de los componentes del sistema defensivo, se desarrolló el minado del puerto para impedir la penetración de embarcaciones enemigas.

En ese mismo escenario, efectivos de tropas especiales y medios antiaéreos destruyeron drones enemigos que intentaban aniquilarlos. Desde sus posiciones, estas fuerzas neutralizaron la entrada de efectivos bien entrenados que pretendían acceder el territorio.

Mas tarde, formaciones aéreas del enemigo bombaredearon áreas de residencia y obetivos económicos de la zona de defensa. Al concluir el ataque se procedió al traslado, clasificación y evacuación masiva de los heridos.

Entre las acciones realizadas, Brigadas de Produccion y Defensa se entrenaron en el ejercicio de tiro, así como en el manejo y colocación de minas y otros explosivos a fin de obstaculizar el intento de invasión por tierra.

Como cierre de las actividades, en las que participaron Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, se efectuó un acto de reafirmación y de apoyo a la declaración del gobierno revolucionario contra las más recientes amenazas del presidente de Estados Unidos.