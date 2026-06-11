En video: Deporte espirituano no se detiene de cara al verano

Maikel Martín Gallego propone esta semana un interesante tema para toda la familia espirituana

Maikel Martín Gallego

11 junio, 2026 - 4:02am

Una de las opciones recreativas más esperadas cada verano en Sancti Spíritus es el deporte. Por ello, a pesar de las limitaciones por las que transita el país, se planifican actividades en los territorios de esta central provincia.

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Maikel Martín Gallego

Texto de Maikel Martín Gallego
Narrador y comentarista deportivo. Colaborador habitual de Escambray en temas del deporte.

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