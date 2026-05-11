Con vistas a la venidera Serie Nacional de Pelota, los Gallos no abandonan los calentamientos en el estadio espirituano José Antonio Huelga. Jóvenes promesas y veteranos se suman a las preparaciones para lograr un equipo más cohesionado.
En video: Peloteros espirituanos calientan el brazo
Los Gallos no se duermen en la valla del Huelga. Maikel Martín Gallego con los detalles
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