En video: Peloteros espirituanos calientan el brazo

Los Gallos no se duermen en la valla del Huelga. Maikel Martín Gallego con los detalles

Maikel Martín Gallego

11 mayo, 2026 - 3:35am

Con vistas a la venidera Serie Nacional de Pelota, los Gallos no abandonan los calentamientos en el estadio espirituano José Antonio Huelga. Jóvenes promesas y veteranos se suman a las preparaciones para lograr un equipo más cohesionado.

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Maikel Martín Gallego

Texto de Maikel Martín Gallego
Narrador y comentarista deportivo. Colaborador habitual de Escambray en temas del deporte.

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