En video: Peloteros espirituanos calientan el brazo

Los Gallos no se duermen en la valla del Huelga. Maikel Martín Gallego con los detalles

Con vistas a la venidera Serie Nacional de Pelota, los Gallos no abandonan los calentamientos en el estadio espirituano José Antonio Huelga. Jóvenes promesas y veteranos se suman a las preparaciones para lograr un equipo más cohesionado.