En video: Refinería espirituana contribuye a vitalidad energética limitada en la Isla de la Juventud

La refinería Sergio Soto, de Cabaiguán fue la industria cubana iniciadora de la refinación del crudo nacional. El crudo procesado en la “Sergio Soto” es extraído en los yacimientos de Matanzas y de Ciego de Ávila

Directivos aseguran que, hace 16 años en la refinería espirituana comenzaron los procesos experimentales para obtener los productos derivados.

La refinación de materia prima nacional constituye una tarea estratégica, en un año en el que la nación solo ha recibido la importación de crudo enviada por el Gobierno de Rusia el 31 de marzo.

Excepto esa operación solidaria, Cuba no ha contado con combustibles para el Sistema Eléctrico Nacional, causa principal de los apagones prolongados y con valores elevados.