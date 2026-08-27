En video: Refinería espirituana contribuye a vitalidad energética limitada en la Isla de la Juventud
La refinería Sergio Soto, de Cabaiguán fue la industria cubana iniciadora de la refinación del crudo nacional. El crudo procesado en la “Sergio Soto” es extraído en los yacimientos de Matanzas y de Ciego de Ávila
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