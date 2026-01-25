En video: Si hay comida para el pueblo no importan los riesgos
Con esta frase del General de Ejército Raúl Castro como principio, la Industria Alimentaria de Sancti Spíritus busca multiplicar sus producciones y ganar en eficiencia
Con esta frase del General de Ejército Raúl Castro como principio, la Industria Alimentaria de Sancti Spíritus busca multiplicar sus producciones y ganar en eficiencia
RELACIONADO CON: ALIMENTACION INDUSTRIA ALIMENTARIA SANCTI SPIRITUS
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.