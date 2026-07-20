Transporte con el zapato apretado

¿Mejorarán las opciones para viajar en el verano?, ¿cuándo comenzarán a influir las nuevas medidas tomadas por el país en este sector?, ¿se restablecerán el Tren Espirituano y los viajes a la playa? Escambray dialogó con José Lorenzo García, delegado del Mitrans en Sancti Spíritus sobre estos y otros temas

En estos momentos Ómnibus Nacionales mantiene tres salidas semanales para La Habana. (Foto: Facebook)

Durante los últimos meses viajar en Cuba se ha convertido en un verdadero calvario, excepto para los afortunados que cuentan con un carro a su disposición y suficiente dinero para adquirir el combustible a precios astronómicos.

En Sancti Spíritus, como en el resto de la isla, trasladarse resulta una odisea, lo mismo para La Habana, que para Oriente; igual para Trinidad que para Yaguajay; y también entre los municipios y dentro de los centros urbanos.

La evidencia salta a la vista en las paradas, a la salida de pueblos y ciudades y en los puntos de embarque, donde a veces permanecen horas y horas decenas de personas, quienes no encuentran un alma caritativa que las lleve a su destino o les dé un aventón.

Escambray dialogó sobre el tema con José Lorenzo García, delegado del Ministerio de Transporte en Sancti Spíritus, quien abordó realidades, alternativas e incertidumbres del sector en el territorio: La principal dificultad que tenemos hoy aquí es que no existe conexión con los municipios y las personas necesitan venir a la capital provincial a ver un enfermo en el hospital, hacer diversas gestiones, etcétera. Algo tenemos que hacer porque la gente necesita moverse. La vida está muy difícil y no existe una alternativa para trasladarse, solo algunos medios privados con precios bastante abusivos.

¿Cómo y cuándo comenzarán a influir las nuevas medidas tomadas por el país en el sector del Transporte?

Ninguna de esas medidas está implementada todavía en el transporte. Aún no contamos con las normas jurídicas. No podemos ponernos a inventar nada porque la desesperación solo conlleva a cometer errores.

El ministerio circuló un documento que fue aprobado por el Consejo de Ministros sobre la posibilidad de comprar el combustible a las mipymes. Quizás el Ministerio de Finanzas y Precios pueda dar un subsidio para no afectar tanto a la población con altos precios, pero eso está en veremos.

Entonces, ¿a partir de ahí se decidirían nuevos precios para el transporte?

Sí, se decidirían nuevos precios, diferentes a los que tenemos hoy.

Y mientras ese momento llega, ¿cómo se organizan los solicitados viajes a la Habana durante estos meses de verano cuando la demanda habitual aumenta?

En estos momentos Ómnibus Nacionales mantiene tres salidas semanales para La Habana: lunes, miércoles y viernes. La etapa de verano son meses de mucha movilidad, las personas viajan mucho a la capital por razones familiares, citas en embajadas u otras gestiones. Realmente se nos está haciendo bien difícil que todos puedan resolver sus problemas.

Otras opciones brindan los cuatro trenes nacionales que están viajando actualmente cada 16 días hasta Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba y Bayamo. Ahí tenemos capacidades limitadas.

Con esa estrechez de capacidades, sin la APK Viajando activa ni la Oficina de Reservaciones abierta, ¿de qué forma se decide quiénes viajan?

Todo eso se organiza a través de una comisión, que presido yo, y decide todos los días a las tres de la tarde quiénes se montan en cada guagua y en cada tren. Con antelación, las personas van a la terminal de Ómnibus Nacionales y se anotan siete días antes.En el caso de los municipios, también tienen una oficina adonde acudir para evitar que vengan hasta aquí a hacer la solicitud.

Tenemos, además, dificultades con las personas que viajan hacia el Oriente del país, estamos buscando alguna variante, pero son también muy limitadas, porque hay que llamar a La Habana para que den alguna capacidad. Existen varios casos de estos esperando en una cola para cuando se puedan montar.

¿El Tren Espirituano que viajaba hacia La Habana no va a circular este verano?

Por el momento no existe perspectiva de eso. La agencia Viazul, de Ómnibus Nacionales, también hoy está resolviendo un problema diariamente a las personas que tienen posibilidades de reservar en divisas desde el exterior.

Con tanto calor, pocas opciones recreativas y la angustia de los apagones, no pocos sueñan al menos con un viajecito a la playa, ¿este año tampoco existirá esa opción?

Se hizo una demanda de combustible para el plan vacacional en la provincia con Ómnibus Escolares. Nos pidieron la cantidad de personas que podemos mover, la cantidad de combustible necesario, pero aún no hay nada aprobado.

En medio de tantas limitaciones, ¿al menos se han mantenido los viajes a las instituciones sanitarias por razones de salud?

Sí, diariamente vienen ómnibus de los municipios a la capital provincial a traer el personal médico que trabaja en el Hospital Provincial y en el Pediátrico. También viene el Medibús, dos veces a la semana con los pacientes que tienen turnos o tratamientos aquí. Para eso existe una garantía de combustible por el Gobierno.

Además, Ómnibus Nacionales mantiene viajes dos veces a la semana para los turnos médicos en La Habana, un viaje con ese mismo fin a Santa Clara, y viajes diarios para los enfermos que reciben radiaciones allá.

¿Y cómo garantizan el traslado para las hemodiálisis que, en algún momento, resolvieron los ecomóviles?

Actualmente, el traslado de los 129 casos que tenemos en la provincia se está asegurando con taxis y ese combustible lo garantiza el Ministerio de Transporte. La opción de los ecomóviles se cambió porque se estaba afectando a la población.

Ahora tenemos una novedad: dos ecomóviles que se van rotando de lunes a viernes para mover por la mañana y por la tarde a los niños del Centro Psicopedagógico. El resto de los microbuses eléctricos los hemos dejado para prestar servicio a la población.

Esa opción los espirituanos la valoran altamente; sin embargo, últimamente se escuchan cuestionamientos porque no siempre cubren las rutas establecidas y se desvían a su conveniencia.

Sí, es verdad, desde hace unos días también lo he escuchado. En estos momentos existe una situación coyuntural de reorganización de la dirección de Taxis Cuba, que es la que controla estos medios y, al parecer, se ha perdido un poco el seguimiento a los ecomóviles. Hemos valorado la posibilidad de ponerles GPS en tiempo real para controlarlos, pero aún no se ha logrado. En Cabaiguán también escuché criterios desfavorables. En Yaguajay, se han mantenido trabajando bien, al igual que en Trinidad.

Los ecomóviles han presentado dificultades para cargar debido a la compleja situación electroenergética de los últimos tiempos. Normalmente, necesitan entre seis y ocho horas para cargar y solo tenemos tres con corriente.

Se están buscando alternativas, existe un contrato con Copextel para poner paneles solares en los lugares donde cargan, pero todavía no se ha podido ejecutar porque Copextel ha tenido varios compromisos priorizados.

¿Qué opinión le merecen los puntos de embarque que muchas veces se convierten en un verdadero embarque para los viajeros porque pocos choferes recogen personal?

El de La Rotonda, aquí en Sancti Spíritus, es el más intenso porque ahí convergen las personas que van para Yaguajay, Fomento y Cabaiguán. Los otros dos más complicados son los de las salidas hacia Jatibonico y Trinidad. Ahí tenemos inspectores, que no siempre están en el punto, a veces se ubican más adelante para detectar el carro que pasa y no para. Representantes del Minint también nos acompañan, pero algunos choferes no paran, inventan justificaciones y se escapan.

Otra realidad es que la mayoría de los carros estatales incluso algunos de organizaciones políticas y dependencias gubernamentales circula con capacidades disponibles y no recoge personal.

No ha habido una política en la provincia sobre ese tema. Creo que esa problemática está generalizada en todo el país. Aquí en algún momento tuvimos aquella idea del transporte solidario, pero luego eso se desmontó. No ha habido un rigor en ese sentido. Y realmente no se ha logrado que ayuden. Son más los que no paran que los que paran.