Industriales gana la Liga Élite del Béisbol Cubano

En el corazón del Bosque Encantado, los Leones rugieron con furia contenida para doblegar al rival más estable de los últimos años, dueño de tres títulos recientes, y lo hicieron con autoridad en apenas cinco juegos

El triunfo de los Leones rompe una sequía de más de tres lustros. (Foto: ACN)

Industriales se proclamó este martes campeón de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano al derrotar 8-2 a Las Tunas en el Julio Antonio Mella y romper 16 años de espera para devolver una corona a la capital.

En el corazón del Bosque Encantado, donde tantas veces se extraviaron los sueños azules ante su bestia negra, los Leones rugieron con furia contenida para doblegar al rival más estable de los últimos años, dueño de tres títulos recientes, y lo hicieron con autoridad en apenas cinco juegos.

Desde que Yasiel Santoya disparó un doblete para igualar las acciones en el segundo episodio y luego desapareció la pelota en el cuarto, tras el bambinazo de Andrys Pérez, el aire caliente del Balcón del Oriente olió a pólvora habanera.

Cinco anotaciones marcaron los felinos a la cuenta del derrotado Geonel Gutiérrez —la última impulsada por un doblete remolcador de Carlos Nieto—, y otra más frente a Yankiel Mauris, fletada por un sencillo de Roberto Álvarez.

En el octavo, aún con hambre, los citadinos pisaron nuevamente la goma del plato por un elevado de sacrificio de Ariel Hechavarría, todavía con Mauris en la lomita, y cerraron con otra más en el noveno impulsada por hit de Yaser Julio González, ante un envío de José Carlos Sarría.

Fher Cejas, convertido en el as de la rotación del conjunto, se anotó su segundo triunfo de la final con otra excelente labor monticular de cinco capítulos, tramo en el que apenas permitió tres imparables y una carrera.

Su sustituto, Andy Vargas, aceptó una rayita en el séptimo acto empujada por un indiscutible de Yosvani Alarcón y Yunier Batista, Jugador Más Valioso de la postemporada, y sacó los últimos seis outs.

Fue una conquista contra pronósticos, nacida desde la desconfianza que dejó la ausencia de figuras contratadas en ligas foráneas y convertida en epopeya gracias a un colectivo que eligió creer cuando casi nadie lo hacía.

Guillermo Carmona y su cuerpo de dirección, junto a la Dirección de Deportes de La Habana, dibujaron con precisión un plan de refuerzos ajustado a necesidades reales que encajó como engranaje perfecto y sostuvo una maquinaria competitiva sin fisuras.

No les pesó la camiseta azul de letras góticas a los refuerzos, sino que la honraron con rendimiento y carácter, integrándose a un equipo que encontró en la química y la disciplina su principal argumento.

Industriales fue, de punta a cabo, el mejor conjunto del campeonato, dominador de la fase clasificatoria y dueño de un equilibrio notable entre una ofensiva productiva, un pitcheo dominante y una defensa que rozó la excelencia.

En semifinales, la prueba de fuego llegó ante los combativos Huracanes de Mayabeque, capaces siempre de llevar al límite a cualquier adversario, pero también allí los capitalinos impusieron su jerarquía y avanzaron con autoridad.

Ante Las Tunas, digno rival que merece respeto por su consistencia y cultura competitiva, los Leones escribieron la página más luminosa al vencerlos en su propio territorio, donde tantas veces habían dictado sentencia.

Emergió entonces la estirpe de aquellos Industriales legendarios que construyeron una dinastía de 12 coronas en Series Nacionales, un linaje que no se hereda por decreto, sino que se conquista con coraje, inteligencia y hambre de gloria.

Porque este no es un equipo cualquiera, es el más seguido del país, el que llena estadios, el que provoca amores y rechazos, el que todos quieren ver ganar o perder, el más querido y el más odiado, el que vuelve a poner a La Habana en el centro del diamante.

Cuando el último out cayó como un trueno sobre el Mella, no solo terminó un juego, sino una sequía de más de tres lustros y comenzó otra vez la historia: Industriales, a pesar de las piedras en el camino, sigue siendo el rey.