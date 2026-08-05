Martillo de Ronald Mencía voló hasta lo más alto del podio centroamericano

Mencía, mundialista y plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, reafirmó su condición de referente del martillo cubano, una ruta que ya lo había llevado al cuarto lugar en San Salvador 2023 y a escenarios de máxima exigencia

Ronald Mencía se hizo del título centroamericano y del Caribe. (Foto: Ricardo López Hevia)

El espirituano Ronald Mencía alcanzó este miércoles la medalla de oro del lanzamiento del martillo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un disparo de 74.55 metros en su cuarto intento.

En una competencia de alto nivel centrocaribeño en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, la plata quedó en poder del puertorriqueño Jerome Vega, quien firmó 73.88 metros y sostuvo una pelea de alto voltaje hasta el desenlace.

El bronce fue para el mexicano Diego del Real, dueño de 73.00 metros, en una final que reunió experiencia, oficio y jerarquía regional.

Mencía, mundialista y plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, reafirmó su condición de referente del martillo cubano, una ruta que ya lo había llevado al cuarto lugar en San Salvador 2023 y a escenarios de máxima exigencia.

Vega, por su parte, confirmó el crecimiento de una figura que ya había brillado con el oro en la pasada edición y con el récord nacional puertorriqueño de 75.98 metros logrado en marzo de 2024.

Del Real, cuarto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y poseedor de una marca personal de 78.86 metros, volvió a colocarse entre los nombres mayores de la disciplina en el continente.