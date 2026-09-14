Encabeza ministro cubano comitiva de la isla a Conferencia General del OIEA

Los temas en discusión en la capital austríaca abarcan los usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nucleares, la seguridad nuclear tecnológica y física, las salvaguardias y la no proliferación

La 70 Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica sesionará hasta el 18 de septiembre.

El Ministro cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez, arribó a Viena al frente de una delegación que participará en la 70 Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La cita, que sesionará hasta el día 18, es el principal foro de formulación de políticas de la OIEA, donde representantes de sus 181 Estados Miembros examinan anualmente las actividades del Organismo, debaten cuestiones clave del ámbito nuclear y adoptan decisiones sobre sus programas de trabajo, prioridades y presupuesto.

Los temas en discusión en la capital austríaca abarcan los usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nucleares, la seguridad nuclear tecnológica y física, las salvaguardias y la no proliferación.

Durante su estancia en Viena, el Ministro cubano intervendrá en el debate general del Organismo y sostendrá reuniones con altos directivos del OIEA, así como con representantes de la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) y de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), divulgaron aquí fuentes diplomáticas.

La delegación cubana está integrada además por funcionarios del CITMA y de la Misión Permanente de Cuba ante los Organismos Internacionales con sede en Viena.