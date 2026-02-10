Enseñanza Artística se acomoda al nuevo escenario

Se garantiza la continuidad de la formación integral y de las manifestaciones artísticas en todos los municipios espirituanos

El estudio individual según las indicaciones del claustro será medular para vencer los objetivos de cada especialidad. (Fotos: Facebook)

Sin tiempo que perder, los máximos decisores del sector cultural han diseñado una estrategia para que la necesaria descentralización de la Enseñanza Artística en Sancti Spíritus, como medida para enfrentar la coyuntura energética, transcurra sin mayores contratiempos.

“A partir de las indicaciones del Centro Nacional de Escuelas de Arte trabajamos en las adecuaciones de los planes de estudio y en la ubicación de nuestros educandos en la provincia —explicó Félix Ramón Delgado Barrizonte, al frente de la Enseñanza Artística en el territorio—. No solo trabajaremos con quienes se forman dentro de nuestra geografía, sino con los estudiantes que tenemos en los diferentes niveles de las provincias de Camagüey, Matanzas, Villa Clara y La Habana y se incorporan, además, los del Instituto Superior de Arte”.

En el caso de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona, único centro espirituano subordinado a la Enseñanza Artística, a partir del lunes 16 de febrero acogerá solo a los residentes en el municipio cabecera. El resto continuará la formación general, instrumentos, especialidad de danza y carrera de profesor-instructor de arte en sus localidades.

Todos los estudiantes serán acompañados tanto en la modalidad presencial como a distancia.

“Las especialidades tendrán adecuaciones curriculares para aprovechar la modalidad a distancia, similar a lo vivido durante la covid. Será esencial el estudio individual; aunque, en el municipio donde tengamos un profesor, será ese profesional el responsable del acompañamiento más cercano”.

De forma similar sucede con quienes proceden de otros planteles. Ya se han insertados en los diferentes niveles de enseñanza, así como en unidades artísticas para que culminen las indicaciones de sus especialidades sin dificultad.

“Son medulares en este proceso los Consejos Provinciales y Direcciones Municipales de Cultura, pues esos artistas en formación se convertirán en protagonistas de las programaciones de cada localidad. Significa un gran reto para todos los responsables de la enseñanza y estudiantes. Precisamos, además de la comprensión, comunicación y acompañamiento de las familias”.

El proceso de captación en la especialidad de música para ingresar a la Escuela de Arte se mantiene.

De acuerdo con el directivo, en la provincia prosigue el proceso de captación para ingresar en la modalidad de música en la Lecuona el próximo año, ya que danza no continuará.

“Las puertas de nuestra escuela los viernes cada 15 días se abrirán para ese objetivo. Por ahora, para los residentes en el municipio cabecera, pero puede asistir cualquiera de otro territorio. Cuando las condiciones del país lo permitan seguiremos con nuestra aspiración: llegar a todos los rincones, donde exista un posible estudiante de nuestra Enseñanza Artística”, concluyó.