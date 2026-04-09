Entidades espirituanas reciben la Placa Conmemorativa por el Centenario de Fidel

El alto estímulo se entrega a los colectivos del sector de la Industria Alimentaria y la Pesca del país que sobresalen por sus resultados económicos, productivos y sindicales

El reconocimiento surgió en el año del centenario del natalicio de líder histórico de la Revolución por iniciativa del propio ministerio al que se subordinan estas empresas. (Fotos: Facebook)

Es la tercera ocasión que en lo que va de año los espirituanos vinculados al Ministerio de la Industria Alimentaria y la Pesca se sienten congratulados al recibir en el seno de sus colectivos laborales la Placa Conmemorativa por el Centenario del Natalicio de Fidel, un reconocimiento que se entrega a nivel de país a las entidades subordinadas al sector y que sobresalen por su desempeño en el ámbito económico, productivo y sindical.

Así se ratificó este jueves durante los actos desarrollados en la Empresa Alimentaria Provincial y la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus, donde Alberto López Díaz, ministro del ramo, y Jorge Luis Fajardo Casas, secretario general del sindicato del sector, develaron tan significativa placa.

Se trata de un reconocimiento que surgió en el año del centenario del natalicio de líder histórico de la Revolución por iniciativa del propio ministerio al que se subordinan estas empresas, el cual se estará entregando durante casi todo el 2026, teniendo en cuenta que la impronta de Fidel está presente en cada una de las actividades relacionadas con la producción de alimentos.

En esta ocasión, los asistentes conocieron sobre las razones que conllevaron a que ambas entidades espirituanas fueran acreedoras de tan importante reconocimiento, actos que contaron con la presencia Ekaterina Gowen Dickinson, secretaria general de la CTC en la provincia, Ana Rosa Pajón Díaz, secretaria general del Sindicato Provincial de las Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, así como de dirigentes del Partido y las organizaciones de masas en el territorio.

Con anterioridad, el significativo estímulo lo había recibido la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, ganadora del acto nacional por el Día del Trabajador del sector.