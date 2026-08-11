Le dijo Fidel a Ángel Jiménez, precursor de la ganadería en Sancti Spíritus, durante uno de los varios encuentros que sostuvo con el Comandante en Jefe en la finca San Juan Bosco, en la década del 60

Foto: Rosa Blanco/ Escambray

“Socio ¿cuántas novillas hay aquí?”, y con la misma me dijo: “Caramba, yo que quería quitarte el apodo de Socio y es lo primero que digo; está bien, entonces sigue siendo El Socio”.

Con esa anécdota sobre Fidel, publicada en Escambray el 18 de marzo del 2014 como parte de una entrevista realizada a Ángel Jiménez, quien fue un destacado precursor de la ganadería racial en Sancti Spíritus, rendimos homenaje al inolvidable Comandante en Jefe, en el año de su centenario.

Socio, ¿pudieras hablar de tu encuentro con Fidel?

Eso fue por los años 60, yo vivía en la finca San Juan Bosco y era el administrador de la granja Manuel Ascunce Domenech, recuerdo bien que un día se apareció el Comandante Fidel a mi casa y poco después repitió la visita, allí surgió una conversación sobre el ganado F1, derivado del cruzamiento de Holstein con el Cebú, él estaba tratando de desarrollar la ganadería en diferentes polos productivos de la isla y Sancti Spíritus era uno de los territorios escogidos.

Luego me enseñó una lista para que le sirviera de práctico en un recorrido por las fincas Los Molinos, Santa María, El Hondón, Las Llanadas y Algarrobo, todas ganaderas. Recuerdo que al día siguiente salimos temprano. Hubo partes del camino que las recorrimos a pie, atravesando arroyos y él hasta se tiró en una poceta para refrescar. Venía cargado, con mochila, brújula, un cuchillo, una cantimplora y un fusil, como si fuera de campaña.

¿Lo viste en otro momento?

Sí, pasado un tiempo, Fidel volvió a la provincia y fuimos al plan arrocero de La Sierpe, allí explicó lo que se quería lograr y los planes a corto y largo plazos; pero al ver tantas yaguasas rondando las áreas sembradas se alarmó mucho.

Luego hizo unos tiros y mató 17 aves, las trajo para la casa de visita de San Juan Bosco y le indicó a José María, el cocinero, que las abriera y les sacara el arroz que traían en el buche. Él mismo lo pesó en una romana para calcular cuánto se comía cada animal en una noche. Entonces orientó dar una batida a las yaguasas y organizaron brigadas de varias partes del país para cazarlas. Aquello fue tremendo, ese año hasta en los carnavales se vendieron cajitas de comida con fricasé de yaguasa.