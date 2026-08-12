Entrañable presencia de Fidel (+fotos y video)

Dos exposiciones que nos regresan al pensamiento más revolucionario de los últimos tiempos en Cuba se disfrutan en la sede del Comité Provincial de la UNEAC en Sancti Spíritus

La muestra Fidel entre nosotros estará abierta al público durante un mes en la sede de la UNEAC en Sancti Spíritus. (Fotos: Vicente Brito/ Escambray)

No podía ser otro lugar mejor para honrar al Comandante en Jefe. En la sede de la intelectualidad espirituana están vigentes las esencias que estimularon a Fidel Castro a crear en 1961 la organización que agrupa parte del pensamiento de este país.

Por ello, se comparten con los públicos dos exposiciones significativas: la primera, Cartas recibidas, representa una de las expresiones más elevada de las propuestas de Fayad Jamís, asociadas con expresiones íntimas y confesiones de carácter social en cambio; la otra llega de la mano de un gremio que acompañó siempre al Comandante en Jefe tras el triunfo de la Revolución. Desde el lente fotorreporteril se dialoga con el hijo de Birán en distintos momentos de su estancia en Sancti Spíritus.

“Lo importante es que celebramos el centenario de Fidel y los 65 años de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), —declaró Carlo Figueroa, presidente del Comité Provincial de la organización en Sancti Spíritus—. Y lo hacemos con uno de los más grandes artistas y revolucionarios cubanos: Fayad Jamís. Sus cartas son una reliquia del patrimonio espirituano.

“Y, por otro lado, la presencia del Comandante en Jefe en la provincia. Una suerte nuestra la alianza que tenemos con el periódico Escambray. Aunque asegurar con exactitud la cantidad de ocasiones que nos visitó es imposible, sí podemos afirmar que es una presencia que todavía está. En cada acción artística, en cada cosa como creadores está, porque la UNEAC es uno de sus hijos más queridos”.

La exposición fotográfica Fidel entre nosotros, una especie de crónica que de forma cronológica nos devuelve momentos históricos, es una iniciativa de este periódico provincial y la Cátedra Honorífica Juan Antonio Borrego Díaz, adscripta a la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí.

Igualmente, la acción de homenaje se convirtió en pretexto perfecto para presentar El candil que nos acompaña, publicado este año por Ediciones Luminaria.

En el intercambio con el auditorio, se conoció en la voz de su editor Arturo Delgado, cuánto empeño le puso su compilador Juan Antonio Borrego para dejar en las páginas del texto, tanto en testimonios como en fotos, el legado del Comandante en Jefe por esta tierra.

El candil que nos acompaña fue publicado este año por Ediciones Luminaria.

En formato digital, reconoció la fuente, el texto puede adquirirse y, aunque fue siempre un anhelo su impresión, de esa forma tiene un mayor alcance.

Las muestras Cartas recibidas y Fidel entre nosotros permanecerán expuestas durante un mes en la sede del Comité Provincial de la UNEAC, en Sancti Spíritus. Se suman a las propuestas de Arte fiel, proyecto concebido para homenajear el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana y el cumpleaños de la organización de vanguardia.