Espíritu abstracto se adueña de la galería espirituana

Una veintena de creaciones de firmas consagradas y noveles se puede disfrutar en la institución que honra a Oscar Fernández Morera

Firmas consagradas como la de Félix Madrigal se disfrutan en la exposición colectiva. (Fotos: Lisandra Gómez/ Escambray)

Diversas estéticas confluyen en la veintena de piezas que integra la exposición colectiva Espíritu abstracto, que prestigia la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de la ciudad de Sancti Spíritus.

“Esta muestra tiene su historia, ya que inició como un evento en marzo de 2005, cuando un grupo de artistas tenía la inquietud de romper con el academicismo predominante en esta provincia —rememora Omar Fernández Galí, Cuti, uno de los creadores que se pueden admirar en la muestra—. Se hacían talleres y se invitaban representantes de esa expresión artística que nos ponían al tanto del abstraccionismo en el resto del país”.

El impulso lo dio Juan Eduardo Bernal Echemendía (Juanelo). Bastó una provocación suya y en Sancti Spíritus emergió un proyecto capaz de mostrar las artes visuales en el mapa de la creación nacional.

“A pesar de las carencias y el complejo momento que tenemos como país, logramos mostrar con esta exposición parte de esa historia. Aunque contamos con firmas jóvenes. Además, dedicamos la exposición a Fayad Jamís”, puntualiza Cuti.

Cuando se recorre la muestra se dialoga con los trazos de Luis García Hourruitiner, Cuti, Félix Madrigal, Rafael González Morales, Alexei R. Sarduy, Jorge Félix Cabrera, José E. Valdivia, el trinitario Julio Cesar Cepeda y el autor de Vagabundo del alba.

“Es muy importante que este espíritu se mantenga y las nuevas generaciones, como los instructores de arte que asistieron a la inauguración, se nutran de la historia y legado del abstraccionismo en Sancti Spíritus”, apuntó.

Precisamente, fomentar el amor por esa expresión de las artes visuales ha sido uno de los objetivos del grupo Espíritu Abstracto.

La muestra persigue fomentar el interés por el abstraccionismo entre las más jóvenes generaciones.