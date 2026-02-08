Espirituanos en ligas foráneas

El voleibolista Osniel Melgarejo ha tenido una relevante actuación con ligas de distintos países. (Foto: Internet)

Varios atletas espirituanos están insertados en ligas foráneas en diferentes deportes, como parte de la política de contratación que desarrolla el organismo deportivo.

El escalón más alto lo ocupa el voleibolista Osniel Melgarejo, quien, tras cumplir varios contratos en ligas de diversos países, hoy milita en las filas del club ruso equipo Dinamo, desempeño que lo validó para ser seleccionado el mejor deportista de disciplinas colectivas durante el 2025 en la provincia espirituana.

Esa misma distinción en la rama femenina mereció la también voleibolista Lianet García Anglada, quien a su actuación como parte del equipo Cuba en diversos eventos sumó su accionar en el club turco Merino.

El fútbol es otra de las disciplinas que ha sumado a varios de sus integrantes bajo convenio internacional, entre ellos Samuel Rodríguez, quien juega en Costa Rica tras pasar por clubes hondureños. También se incluye Ismel Morgado Batista, quien se desempeña en clubes de Nicaragua.

De esta propia familia, el espirituano Kevin Ruedas, de futsal, milita en el equipo nicaragüense FC Sporting Rivas.

Una participación muy activa en la liga mexicana han tenido en los últimos tiempos las espirituanas Anamalia González Arboláez y Marta Torres Palenzuela.

El baloncesto es otro de los deportes que se ha integrado a las contrataciones y tiene a uno de sus representantes en Uruguay, Arle Dayan Zaporta Agramonte, que ha jugado en torneos tanto de la segunda como de la primera división en los clubes Atlético Yale y Touring BBC.

Como parte de la propia política de contratación, estos atletas, además de cumplir con los compromisos con sus clubes, intervienen con los equipos nacionales y hasta provinciales de sus respectivos deportes cuando son convocados tanto a eventos foráneos como en el propio territorio nacional.

Otros se alistan, como el ciclista Ricardo Delgado, a la espera de una invitación desde España, en tanto se encuentran en proceso de contratación con la liga italiana de béisbol los peloteros José Isaías Grandales y Rodolexis Moreno.