Hockey aporta los primeros títulos para Sancti Spíritus en Santo Domingo (+fotos y videos)

Yuraima Vera Rojas y Cheila Darias Rojas ganaron el oro como parte del equipo cubano que derrotó al de México en la final

En lo individual, las espirituanas tuvieron un excelente rendimiento. Yuraima se erigió como la líder goleadora del conjunto con ocho, mientras Cheila la secundaba con siete. (Fotos: Facebook)

De los batones del hockey salieron las primeras medallistas de oro de Sancti Spíritus en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026: Yuraima Vera Rojas y Cheila Darias Rojas, como parte del equipo cubano que derrotó al de México en la final 2-0 en tiempo de penales.

Para Vera, quien junto a la tiradora Eglys De la Cruz es la atleta espirituana con mayor cantidad de participaciones en juegos centrocaribeños, este es su tercer título, ya que antes lo había alcanzado en las versiones de Veracruz, México 2014 y Barranquilla, Colombia, en 2018. También ganó plata en la pasada edición de San Salvador 2023.

“Fue muy emocionante, pues es la cuarta final centroamericana en la que intervengo. Gracias a mis compañeras y mis entrenadores, asistimos por un resultado y lo logramos. Estuvimos todo el tiempo entrenando, a pesar de las dificultades. Fue un sacrificio para todos tanto para atletas como para entrenadores”, afirmó Yuraima.

En el caso de Cheila, conquista su primer título tras la plata alcanzada en el 2023, cuando debutó en estas lides. “Esta medalla es muy importante para nosotras —aseguró a Escambray vía WhatsApp minutos después del triunfo—, nos preparamos desde hacía mucho tiempo, aunque la preparación fue muy complicada, con muchas adversidades, pero supimos anteponernos a eso y pudimos lograr el resultado.

“Se dejó la piel en la cancha —apuntó emocionada Darias Rojas—, estoy supercontenta con mi primera medalla de oro centroamericana. Fue un resultado muy esperado porque nos habíamos sacrificado demasiado y, como dicen, todo su sacrificio tiene su recompensa, es una experiencia muy linda”.

En lo individual, las espirituanas tuvieron un excelente rendimiento. Yuraima se erigió como la líder goleadora del conjunto con ocho, mientras Cheila la secundaba con siete.

Desde Sancti Spíritus, Daimel Yero, entrenador y formador de varias generaciones de atletas espirituanas del hockey, siguió palmo a palmo el desempeño de sus muchachas, para quienes tuvo palabras de elogio.

“Estoy muy contento. He estado muy pendiente de los Juegos Centroamericanos y dentro de las limitaciones del Internet he tratado de seguir minuto a minuto los partidos, en especial este de la medalla de oro. Y no solo para mí, este es un logro del hockey espirituano, de la familia, de todos los entrenadores que han trabajado con esas muchachas, somos una familia y a mí me ha tocado estar al frente por muchos años y he visto triunfar a las diferentes generaciones de espirituanas”.

Expuso que en estos Juegos se juntan dos generaciones: una de las más veteranas, Yuraima, con 35 años, y Cheila, con 23. “Para mí son las dos mejores jugadoras de Cuba. Hay un gran equipo de hockey, han logrado hacer una selección muy unida y tienen el liderazgo de ellas dos. Estamos muy felices por este triunfo, por lo difícil que se hace la práctica por de este deporte”.

Daimel ponderó sobre todo el desempeño de Yuraima, quien logra un rendimiento magnífico: “Ella tiene un físico envidiable, con unas condiciones innatas para el deporte. En el inicio del ciclo no estaba en los planes de los equipos nacionales por su edad y porque tuvo algunas lesiones en la rodilla y le era difícil soportar la preparación, pero no se cansó.

“Yuraima está viviendo en La Habana. Se incorporó y realizó una gran preparación, en los últimos dos años hizo vida interna en el centro de entrenamiento. Con 35 años está en un nivel óptimo y, según me han referido compañeros que están allá en Santo Domingo, ha mantenido un tremendo nivel técnico y físico, al igual que Cheila, que es puro talento”, precisó.

Y hay más. Todos los representantes espirituanos en ese deporte regresan con medallas. A los dos títulos de Vera y Darias se une la ya garantizada de plata de Liodisvel Cervantes González, quien este martes discutirá el título.

SANCTI SPIRITUS AMPLÍA SU MEDALLERO

La jornada del lunes resultó pródiga para Sancti Spíritus. Al título del hockey, se unió el bronce asegurado del boxeador Alejandro Claro Fiss, quien ganó 5-0 al mexicano Cristopher Santos.

Pero el doble medallista bronceado mundial tratará de cambiar el color de su presea cuando suba al ring en las semifinales.

Con estos aportes, ya suman siete los atletas espirituanos que alcanzan medallas. Antes lo habían logrado el ciclista Ricardo Delgado con presea de plata en el ómnium, el arquero Javier Vega, con bronce en por equipos del arco recurvo, y la representante de la gimnasia rítmica Katherine de la Caridad Hernández.