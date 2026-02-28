Hodelín a mundial bajo techo

El espirituano logró el boleto con su salto de 8.18 metros en el Mitin Internacional de Atletismo de Ourense, España

Jorge Enrique Hodelín vuelve a ser noticia temprana en el 2026. Su salto de 8.18 metros en el Mitin Internacional de Atletismo de Ourense, España, como parte de su gira invernal, le valió no solo para alzarse con la medalla de oro, sino también para incluirse en el selecto grupo de cubanos que asistirán al Mundial bajo techo pactado del 20 al 22 de marzo en la ciudad polaca de Torún.

En pos de lograrlo, se estiró un centímetro más de la marca exigida para el evento, que será su primera incursión en mundiales de pista cubierta y su segunda en torneos universales tras su participación en la cita japonesa al aire libre en septiembre pasado.

El muchacho aprovechó bien su segunda y última incursión en la liga invernal tras estirarse hasta los 7.74 metros en el Mitin de Moscú, Rusia, el pasado siete de febrero en su primera presentación en la gira europea.

Pero en España tuvo una mejor secuencia de saltos. En su primer intento se quedó bien cerca del brinco exigido, cuando alcanzó los 8.14 metros, pero ya en el segundo cumplió su objetivo.

“En la competencia me sentí muy bien, en cada salto me motivaba a saltar más y más, hice lo que había previsto en la preparación junto a mi entrenador”, reveló vía WhatsApp desde Portugal, donde ahora se encuentra como parte de su preparación para la cita de Polonia.

El resto de los saltos muestran la estabilidad del muchacho que rozó los 8 metros. Cometió dos faltas.

Además de su salto hacia el mundial, para el cabaiguanense de 18 años su competencia de Ourense significó un reencuentro con esa distancia que no conseguía desde que en junio de 2025 se estirara hasta los 8.34 metros en el campeonato juvenil de Camagüey, que se convirtió en récord nacional de esa categoría y la tercera mejor marca de todos los tiempos a nivel mundial de la Sub-20.

Incluso en el Mundial al aire libre de Japón solo pudo llegar a 7.50 metros, válidos para ubicarse en el lugar 34 de manera general, entre 36 concursantes.

Antes de esa cita Hodelín estuvo afectado de hepatitis, lo cual le impidió arribar en mejor forma al evento: “No había llegado más a los 8 metros porque sucedieron inconvenientes como ese de la salud y en los entrenamientos los saltaba, pero eso no cuenta en los resultados oficiales, por eso me sentí tan contento cuando pude rebasar esa distancia otra vez”.

Ahora en Portugal perfila su preparación hacia el Mundial, en el que tomarán parte la campeona mundial de triple salto Leyanis Pérez, actual campeona mundial y el triplista Andy Hechevarría.

Además, el 2026 le puede deparar otros compromisos como su posible asistencia a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, República Dominicana, y el Mundial Juvenil en Estados Unidos.

Sin embargo, para el muchacho, quien entrena bajo las órdenes del también espirituano Miguel Vázquez, el horizonte está más cerca. “Sé que se exigen marcas, pero ahora estoy enfocado en este Mundial bajo techo, después vamos a ver”.