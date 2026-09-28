Espirituanos ganan oro y plata en torneo boxístico La ruta de la seda

Mientras Alejandro Claro completaba su cadena de cuatro triunfos al hilo, Jorge Cuéllar se vio imposibilitado de subir a lo más alto del podio en una decisión controvertida

Alejandro Claro triunfó en la división de los 55 kg. (Foto: Calixto N. Llanes/Periódico JIT)

Oro de Alejandro Claro y plata de Jorge Cuéllar fue el resultado este lunes de Cuba en el torneo internacional de boxeo La ruta de la seda, finalizado en la ciudad china de Xinjiang.

El sierpense Claro, en los 55 kilogramos (kg), doble medallista de bronce mundial, alcanzó su cuarto triunfo de la liza con veredicto unánime de 5-0 sobre el azerí Tura Sariyev, indicó la publicación digital Jit.

El también espirituano Cuéllar (80 kg) cayó 4-0 (un juez votó empate) a manos del anfitrión Ederesi, en una decisión controvertida.

La vitrina cubana se completó con la medalla de bronce del subtitular mundial de Taskent 2023 Saidel Horta (60 kg), quien no se presentó en la semifinal del domingo a causa de una afección gripal, que le ocasionó un estado febril, luego de ganar tres combates.

Además, la escuadra cubana estuvo conformada por Yunier Sorsano (70 kg), Nelson Williams (90 kg) y Erick Daniel Castillo (+90 kg).

Al torneo asistieron más de 600 boxeadores de 27 países, entre ellos potencias del pugilismo como Kazajistán y Uzbekistán, así como los locales de China.

La lid forma parte de la preparación de los cubanos para el clasificatorio del deporte para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, del 17 al 25 de octubre en México, que otorgará cuatro cupos en cada una de las siete divisiones tanto de hombres como de mujeres.