Espirituanos Claro y Cuéllar por el oro en torneo internacional de boxeo

Jorge Cuéllar (80 kg) se impuso en su estreno. (Foto: JIT)

Alejandro Claro y Jorge Cuéllar ganaron este domingo en semifinales y este lunes pelearán por fajas en el certamen boxístico La ruta de la seda, en la ciudad china de Xinjiang.

Claro (55 kg), dos veces medallista de bronce mundial, derrotó al mongol Lkhagvadorj Davaadorj en su tercera presentación y discutirá la faja contra el azerí Zalim Suleymanov.

A Cuéllar (80 kg) la misión se le tornó especialmente difícil, porque a la superior estatura del ruso Daniil Kravtsov se sumó el mal trabajo del árbitro, que le permitió constantes faltas.

Así lo comentó desde la sede el entrenador jefe Eulices Pouyout, quien también precisó que el subtitular universal de 2023 Saidel Horta (60 kg) no fue presentado.

Dijo que la decisión se tomó ante un estado febril que se sumó a las lastimaduras sufridas en el pleito anterior, lo que abrió las puertas de la final al uzbeko Shokhrukh Abdumalikov.

La cita reúne a exponentes de 23 países y es asumida por los cubanos como parte de una estancia iniciada a principios de este mes y calificada de «muy positiva» por el estratega.